Leasys, leader del noleggio a lungo termine in sinergia con Stellantis

Leasys, la joint-venture tra Stellantis e Crédit Agricole rafforza la propria posizione nel settore del noleggio a lungo termine, consolidando la propria offerta e ampliando anche quelle che sono le strategie di digitalizzazione. A fare un punto sul primo semestre 2026 è stato Andrea Pertica, CEO per l’Italia di Leasys.

Leasys ha registrato buoni risultati in Italia nel primo semestre: un commento?

"Sì, i risultati del primo semestre, con oltre 48.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 21%, confermano la solidità della strategia di Leasys in Italia. La performance è particolarmente significativa nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, dove raggiungiamo una market share del 27,2%. Sono dati che testimoniano la capacità di Leasys di presidiare in modo trasversale i principali segmenti di mercato e di rispondere efficacemente alle esigenze di imprese, professionisti e clienti privati".

Quali sono i servizi che continuano a permettere a Leasys di confermarsi leader di mercato?

"Innanzitutto, Leasys continua a valorizzare le sinergie industriali con un azionista dell'automotive di primo livello quale è Stellantis, che garantiscono continuità di prodotto e solidità. In questo modo possiamo beneficiare di tutta l’ampia gamma del Gruppo, inclusi anche i veicoli in pronta consegna; questo ci permette di coprire in maniera efficace e responsiva le esigenze di qualsiasi tipo di clientela, dal privato alla grande azienda, con servizi personalizzati che possono andare incontro a qualsiasi fabbisogno. Al tempo stesso, manteniamo un’offerta aperta anche su modelli multibrand, andando a configurare una combinazione che consente di ampliare ulteriormente la gamma disponibile".

Ci fornisce una vostra visione sul mercato del noleggio in questo 2026?

"A metà 2026 possiamo dire che il mercato del noleggio a lungo termine sta confermando una traiettoria di consolidamento e maturazione, con una crescita di poco inferiore rispetto a quella dello scorso anno. Il cambiamento principale resta il passaggio dal possesso all’utilizzo: il noleggio a lungo termine non è più percepito come una semplice alternativa all’acquisto, ma come una soluzione strutturale di mobilità. In generale, il mercato sta mostrando volumi complessivamente stabili, ma una composizione in evoluzione. Le grandi aziende restano il segmento più rilevante, ma continua la progressione del privato, anche se in questo momento è un mercato ancora inespresso perché si attesta tra il 10 e il 15% e ci aspettiamo una grande crescita in questo senso: forse già in quest'anno, ma anche e soprattutto negli anni futuri".

Digitalizzazione, clienti privati e nuovi servizi: come Leasys amplia l’accessibilità del NLT?

"Per quanto concerne il primo punto, Leasys ha da sempre investito nella digitalizzazione per garantire un customer journey sempre più semplice, rapido e trasparente. Oggi il Leasys e-Store consente ai clienti di scegliere il veicolo, configurare la soluzione di noleggio e finalizzare il contratto online, all’interno di un percorso sicuro, supportato da processi integrati di verifica dell’identità e del credito e affiancato, quando necessario, da un team dedicato. Anche i processi di consegna e riconsegna del veicolo vengono gestiti in maniera completamente digitale garantendo al cliente la possibilità di verificare immediatamente lo stato del veicolo. Parallelamente, Leasys continua ad investire anche nello sviluppo di nuovi prodotti con l’obiettivo di rispondere in maniera efficace alle esigenze di ogni tipo di cliente. Fra tutti, l’esempio perfetto è rappresentato da Leasys Rent&Buy: la rinnovata formula di noleggio a lungo termine con diritto di prelazione a fine contratto, pensata per chi cerca massima trasparenza e controllo dei costi".

Un commento sulla promozione Leasys del mese di luglio, dedicata a Jeep Compass?

"Abbiamo sviluppato insieme al brand Jeep un'offerta estremamente competitiva dedicata a Jeep Compass. È possibile noleggiare questo modello sul nostro e-store, completando on line l’intero processo, approfittando di condizioni molto vantaggiose: un canone fisso mensile di 399€ al mese i.e. con un anticipo di 3.300 € i.e, per una durata di 48 mesi e 60.000 km. I servizi assicurativi, di manutenzione e di assistenza sono inclusi nel canone. Un’ offerta accessibile per rispondere in modo concreto alle esigenze di mobilità di privati, liberi professionisti e PMI".