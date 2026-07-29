Dormire in camper fuori da un campeggio non è vietato. L’articolo 185 del Codice della strada permette ai camper di sostare negli stessi spazi utilizzabili dagli altri veicoli, a condizione che il mezzo resti nella configurazione di marcia. Tendalini, sedie, scarichi e attrezzature esterne trasformano invece il parcheggio in campeggio. A questi vincoli si aggiungono ordinanze comunali e regolamenti locali. Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sosta in camper e campeggio Parcheggiare un camper e trascorrere la notte a bordo non significa necessariamente campeggiare. Il riferimento è l’articolo 185 del Codice della strada, che sottopone i camper alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Il camper può quindi sostare dove il parcheggio è consentito, nel rispetto della segnaletica e delle regole generali. Il Codice non vieta di dormire, cucinare o utilizzare il bagno all’interno del mezzo. Conta quello che avviene all’esterno. La sosta resta tale quando il veicolo poggia a terra soltanto con le ruote, non scarica liquidi e non occupa una superficie superiore al proprio ingombro. Sono le tre condizioni indicate dal secondo comma dell’articolo 185.

Quando la sosta diventa campeggio Il limite viene superato quando il camper perde la normale configurazione stradale. Aprire il tendalino, sistemare tavoli e sedie oppure lasciare estesi gradini e attrezzature laterali comporta un’occupazione aggiuntiva del suolo pubblico. Lo stesso vale per qualsiasi struttura esterna utilizzata per creare una piazzola. In questi casi non si tratta più soltanto di un veicolo parcheggiato. Entrano in gioco le norme regionali sul turismo all’aria aperta, i regolamenti comunali e le disposizioni previste per campeggi e aree attrezzate. Non cambia invece la natura della sosta il semplice pernottamento. La presenza di persone a bordo non basta a configurare il campeggio, purché il camper rimanga chiuso entro il proprio ingombro e non produca scarichi.

Dove si può dormire in camper In assenza di divieti, si può pernottare nei parcheggi pubblici e lungo le strade dove la sosta è ammessa. Il conducente deve però rispettare gli articoli 157 e 158 del Codice della strada, che regolano il posizionamento del veicolo e indicano i luoghi nei quali fermata e sosta sono vietate. Il camper deve essere collocato secondo la segnaletica e senza invadere carreggiata, marciapiede o stalli vicini. Le dimensioni del veicolo non autorizzano a occupare più posti, salvo che il parcheggio sia organizzato in modo diverso. Nei parcheggi a pagamento l’articolo 185 consente di applicare agli autocaravan una tariffa superiore del 50% rispetto a quella prevista per le automobili negli spazi analoghi della stessa zona. Le aree camper restano la soluzione più adatta per una permanenza prolungata. Possono offrire pozzetti di scarico, acqua potabile e collegamenti elettrici, ma non sono tutte uguali. Tempi di permanenza e modalità di utilizzo sono stabiliti dal gestore o dal Comune.

I divieti decisi dai Comuni La regola nazionale non esclude l’intervento degli enti locali. L’articolo 7 del Codice della strada permette ai Comuni di disciplinare la circolazione nei centri abitati, istituire aree riservate agli autocaravan e limitare la sosta attraverso ordinanze. Un camper può quindi trovare un divieto notturno, un limite di permanenza oppure una restrizione legata alla massa e alle dimensioni. Il provvedimento deve essere motivato e reso visibile con la prescritta segnaletica. Non basta però vietare genericamente la sosta ai camper solo perché utilizzati anche per dormire. L’autocaravan resta un veicolo. Le limitazioni devono essere fondate su esigenze di traffico, sicurezza, tutela ambientale o caratteristiche della strada.

Spiagge, parchi e terreni privati Nelle località costiere e nelle aree naturali la disciplina può essere più restrittiva. Parchi, riserve e Comuni turistici possono vietare la sosta notturna o l’accesso ai veicoli in determinate zone e periodi dell’anno. Prima di fermarsi è necessario leggere la segnaletica all’ingresso dell’area e verificare le eventuali ordinanze stagionali. Un parcheggio accessibile durante il giorno può essere chiuso ai camper nelle ore notturne. Sui terreni privati serve il consenso del proprietario. Il fatto che un’area sia aperta o priva di recinzioni non la rende liberamente utilizzabile. Nei parcheggi privati valgono inoltre orari, tariffe e condizioni esposte dal gestore.