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Audi A2 e-tron: caratteristiche della nuova compatta elettrica

Auto

La casa dei Quattro Anelli ha diffuso i primi dettagli sulla nuova compatta elettrica di Ingolstadt che riporta su strada un nome importante per il marchio tedesco. Grande attenzione all’aerodinamica per ridurre consumi e dare vita alla vettura più efficiente di sempre per la casa automobilistica teutonica

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L’Audi più efficiente mai realizzata. La casa automobilistica dei Quattro Anelli ha svelato le principali caratteristiche della nuova A2 e-tron, la compatta full electric del marchio tedesco che promette consumi ridotti e la versatilità tipica di un modello che ha regalato grandi soddisfazioni sul mercato al brand nel segmento delle compatte. 

Consumi ridotti

La nuova Audi A2 e-tron 140 kW, vale a dire la versione da 190 CV promette infatti consumi di 12,8 kWh ogni 100 km secondo i riferimenti del ciclo WLTP. Un risultato possibile anche grazie ad un’aerodinamica ottimizzata con un Cx record tra le compatte Audi, soltanto 0,24. A favorire questo sono le forme della carrozzeria ma anche alcune soluzioni come le air-curtain vicino agli archi passaruota, il sottoscocca carenato e i cerchi con design aero. 

Le batterie di A2 e-tron

Audi ha introdotto un'elettronica di potenza di nuova generazione con semiconduttori al carburo di silicio, una trasmissione ottimizzata per limitare le perdite energetiche e una gestione termica più sofisticata. Anche la batteria è stata progettata per garantire elevata efficienza e lunga durata. Da questo punto di vista la nuova Audi A2 e-tron monta una batteria LFP, con chimica Litio-Ferro-Fosfato con configurazione cell-to-pack. Le celle non sono più collocate in un classico modulo, bensì fissate direttamente all’involucro dell’accumulatore, così da incrementare capacità energetica e densità a fronte d’ingombri contenuti. Gli accumulatori LFP poi non contengono terre rare, possono contare su di una lunga durata nel tempo e possono essere ricaricati abitualmente sino al 100% senza perdite funzionali.

Il pacchetto Efficiency

Non bisogna poi dimenticare l’apporto del pacchetto efficiente. Quest’ultimo si compone dell’estetica S line, di cerchi aero Audi Sport da 19 pollici con pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento e dell’assetto sportivo. Quest’ultimo comporta una riduzione dell’altezza minima da terra di -15 millimetri all’avantreno e di -10 millimetri al retrotreno.

Il debutto di Audi A2 e-tron

Tra le caratteristiche di questa compatta anche la ricarica bidirezionale, con tecnologia Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Load. La nuova Audi A2 e-tron ha svolto già diversi test su strada, con i prototipi camuffati che hanno macinato molto chilometri per completare lo sviluppo. La nuova compatta elettrica dei Quattro Anelli verrà svelata per la prima volta nelle sue forme definitive a settembre anche se il debutto davanti al grande pubblico avverrà con ogni probabilità ad ottobre al Salone dell’Auto di Parigi. 

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