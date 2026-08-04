Audi A2 e-tron: caratteristiche della nuova compatta elettrica

La casa dei Quattro Anelli ha diffuso i primi dettagli sulla nuova compatta elettrica di Ingolstadt che riporta su strada un nome importante per il marchio tedesco. Grande attenzione all’aerodinamica per ridurre consumi e dare vita alla vettura più efficiente di sempre per la casa automobilistica teutonica

L’Audi più efficiente mai realizzata. La casa automobilistica dei Quattro Anelli ha svelato le principali caratteristiche della nuova A2 e-tron, la compatta full electric del marchio tedesco che promette consumi ridotti e la versatilità tipica di un modello che ha regalato grandi soddisfazioni sul mercato al brand nel segmento delle compatte.

Consumi ridotti



La nuova Audi A2 e-tron 140 kW, vale a dire la versione da 190 CV promette infatti consumi di 12,8 kWh ogni 100 km secondo i riferimenti del ciclo WLTP. Un risultato possibile anche grazie ad un’aerodinamica ottimizzata con un Cx record tra le compatte Audi, soltanto 0,24. A favorire questo sono le forme della carrozzeria ma anche alcune soluzioni come le air-curtain vicino agli archi passaruota, il sottoscocca carenato e i cerchi con design aero.

Le batterie di A2 e-tron

Audi ha introdotto un'elettronica di potenza di nuova generazione con semiconduttori al carburo di silicio, una trasmissione ottimizzata per limitare le perdite energetiche e una gestione termica più sofisticata. Anche la batteria è stata progettata per garantire elevata efficienza e lunga durata. Da questo punto di vista la nuova Audi A2 e-tron monta una batteria LFP, con chimica Litio-Ferro-Fosfato con configurazione cell-to-pack. Le celle non sono più collocate in un classico modulo, bensì fissate direttamente all’involucro dell’accumulatore, così da incrementare capacità energetica e densità a fronte d’ingombri contenuti. Gli accumulatori LFP poi non contengono terre rare, possono contare su di una lunga durata nel tempo e possono essere ricaricati abitualmente sino al 100% senza perdite funzionali.

Il pacchetto Efficiency

Non bisogna poi dimenticare l’apporto del pacchetto efficiente. Quest’ultimo si compone dell’estetica S line, di cerchi aero Audi Sport da 19 pollici con pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento e dell’assetto sportivo. Quest’ultimo comporta una riduzione dell’altezza minima da terra di -15 millimetri all’avantreno e di -10 millimetri al retrotreno.

Il debutto di Audi A2 e-tron

Tra le caratteristiche di questa compatta anche la ricarica bidirezionale, con tecnologia Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Load. La nuova Audi A2 e-tron ha svolto già diversi test su strada, con i prototipi camuffati che hanno macinato molto chilometri per completare lo sviluppo. La nuova compatta elettrica dei Quattro Anelli verrà svelata per la prima volta nelle sue forme definitive a settembre anche se il debutto davanti al grande pubblico avverrà con ogni probabilità ad ottobre al Salone dell’Auto di Parigi.