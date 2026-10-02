La quinta generazione della Hyundai Tucson cambia in maniera netta rispetto al modello attuale. La gamma europea continuerà a puntare su benzina, mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, con potenze comprese tra 150 e 292 cavalli, senza una versione completamente elettrica. L’arrivo commerciale è previsto nel corso del 2027, con tempi e allestimenti che saranno comunicati successivamente per i singoli mercati Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Hyundai Tucson 2027 cresce nelle dimensioni, adotta il linguaggio stilistico Art of Steel e porta al debutto un abitacolo completamente ripensato, dove lo schermo centrale arriva fino a 17 pollici e il sistema multimediale utilizza l’intelligenza artificiale. La gamma europea continuerà a puntare su benzina, mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, con potenze comprese tra 150 e 292 cavalli, senza una versione completamente elettrica. Per l’Europa la produzione resta affidata allo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech nella Repubblica Ceca. Dal debutto della prima Tucson nel 2004, il modello ha superato i due milioni di unità vendute in Europa. Nuova Hyundai Tucson, dimensioni e stile Il cambio generazionale mette da parte le forme della Tucson attuale e introduce il linguaggio stilistico Art of Steel. Le superfici diventano più pulite, i parafanghi sono maggiormente pronunciati e le linee della carrozzeria più nette. A cambiare sono anche le proporzioni. La nuova Tucson misura 4,56 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,67 di altezza, crescendo rispettivamente di 35, 35 e 20 millimetri rispetto alla generazione precedente. Il passo raggiunge 2,72 metri, 40 millimetri in più. Il frontale introduce la nuova firma luminosa H-Edge, con un’illuminazione indiretta centrale affiancata dagli elementi perimetrali. Al posteriore arrivano invece i gruppi ottici Prism Rear Lamp con struttura tridimensionale. Sugli allestimenti previsti sarà disponibile anche il Micro Pixel Lighting, composto da 25.600 pixel Led utilizzati per gestire il fascio luminoso e creare le animazioni di apertura e chiusura della vettura. I cerchi arrivano fino a 20 pollici.

Hyundai Tucson 2027

Hyundai Tucson, interni e display da 17 pollici Il cambiamento più evidente si trova però nell’abitacolo. La plancia segue il concetto Furnished Space e adotta una struttura su due livelli, con la zona superiore sviluppata orizzontalmente e un grande vano aperto nella parte inferiore. Davanti al guidatore trova posto uno schermo digitale da 9,9 pollici, mentre al centro della plancia si può scegliere tra un touchscreen da 12,9 e uno da 17 pollici. Hyundai non ha eliminato completamente i tasti tradizionali e mantiene una serie di comandi fisici sotto lo schermo per le funzioni utilizzate più spesso. Il sistema multimediale Pleos Connect è basato su Android Automotive OS e integra l’assistente vocale Gleo AI, in grado di utilizzare dati online in tempo reale. Sono previsti aggiornamenti over-the-air, due piastre per la ricarica wireless Qi 2.0 da 15 watt e quattro porte Usb-C capaci di arrivare a 100 watt. Il selettore del cambio è stato spostato sul piantone dello sterzo, liberando spazio nel tunnel centrale. Tra gli optional figura anche l’impianto Bang & Olufsen con 12 altoparlanti. Più spazio a bordo e bagagliaio da 695 litri L’aumento delle dimensioni esterne porta più spazio soprattutto nella seconda fila. Il divano posteriore è frazionato secondo lo schema 40:20:40 e può scorrere longitudinalmente di 150 millimetri, mentre lo spazio per le gambe raggiunge 1.002 millimetri. Le portiere posteriori arrivano a un angolo di apertura di 83 gradi, contro i 73 della generazione precedente, una soluzione utile soprattutto quando bisogna sistemare bambini o seggiolini. Il bagagliaio raggiunge una capacità dichiarata di 695 litri. Tra le dotazioni disponibili ci sono i sedili Ergo Motion con sistema pneumatico a sette celle, i Relaxation Seat e il climatizzatore con distribuzione Multi-Air. Approfondimento Hyundai al Salone dell'Auto di Parigi 2026: 4 modelli in anteprima

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Hyundai Tucson, assistenza alla guida Cresce anche il numero degli assistenti alla guida. Il Memory Reverse Assist può memorizzare il percorso effettuato a bassa velocità e successivamente gestire lo sterzo durante la retromarcia lungo la traiettoria registrata. Il Ground View Monitor permette invece di controllare l’area immediatamente attorno alla vettura, mentre il Trailer Reverse Assist interviene nelle manovre effettuate con un rimorchio. La dotazione SmartSense comprende inoltre Highway Driving Assist 2, cruise control adattivo collegato alla navigazione, Intelligent Speed Limit Assist e Forward Collision-Avoidance Assist 2. Sono previsti sette airbag. Hyundai Tucson, motori benzina, hybrid e plug-in Alla base della gamma europea si trova il quattro cilindri 1.6 T-GDI benzina da 150 cavalli e 250 Nm, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Con il doppia frizione a sette marce lo stesso motore utilizza un sistema mild hybrid a 48 volt. Non è prevista, almeno nella gamma annunciata per l’Europa, una Tucson completamente elettrica. Un gradino sopra si trova la full hybrid, sempre basata sul 1.6 T-GDI, con una potenza complessiva di 245 cavalli e 380 Nm. La batteria ha una capacità di 1,49 kWh e la trasmissione è automatica a sei rapporti. È disponibile con trazione anteriore o integrale e, nella configurazione a due ruote motrici, accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. La capacità di traino raggiunge 1.910 kg. Sulla full hybrid debutta anche la funzione HEV Stay Mode, che consente di utilizzare climatizzazione, impianto audio e ricarica dei dispositivi durante le soste mantenendo spento il motore a benzina e sfruttando l’energia accumulata dal sistema ibrido. Approfondimento Hyundai amplia la gamma del Gpl: ora anche su i20, Kona e Bayon

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Hyundai Tucson plug-in hybrid, 292 cavalli e 81 km elettrici Al vertice della gamma si posiziona la plug-in hybrid da 292 cavalli e 380 Nm, disponibile con trazione anteriore o integrale e cambio automatico a sei rapporti. La batteria da 17,1 kWh permette un’autonomia elettrica stimata fino a 81 chilometri con cerchi da 17 pollici, dato ancora soggetto all’omologazione definitiva. La ricarica avviene in corrente alternata attraverso il caricatore di bordo da 7,2 kW, mentre non è prevista la ricarica rapida in corrente continua. La capacità di traino arriva a 1.810 kg e sulla versione a quattro ruote motrici lo 0-100 km/h richiede 7,9 secondi. Hyundai Tucson, prezzi e uscita Per la nuova generazione Hyundai non ha ancora comunicato i prezzi destinati al mercato italiano. Il listino sarà definito più vicino all’apertura degli ordini e non va quindi confuso con quello della Tucson attualmente in vendita. Anche le specifiche diffuse al momento sono ancora soggette all’omologazione definitiva per quanto riguarda consumi, emissioni e alcune prestazioni. Per i mercati europei la nuova Tucson sarà costruita nello stabilimento di Nošovice, nella Repubblica Ceca. Hyundai presenterà inoltre una nuova variante dall’impostazione più dinamica il 12 ottobre al Salone dell’Auto di Parigi. L’arrivo commerciale è previsto nel corso del 2027, con tempi e allestimenti che saranno comunicati successivamente per i singoli mercati. Approfondimento Hyundai, 41 nuovi modelli in arrivo in Europa entro il 2030