Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Fiat Multiplay, al Salone dell'Auto di Parigi verrà presentata l'erede della Multipla

Auto

Debutta la nuova concept car che anticipa una visione di mobilità accessibile, ulite e flessibile riprendendo uno dei nomi storici della storia recente del marchio italiano

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dalla 600 Multipla alla Fiat Multiplay. La casa automobilistica italiana si prepara ad essere protagonista al Salone dell’Auto di Parigi dove debutterà una concept car pronta a concretizzare la visione di una mobilità flessibile, accessibile e radicalmente utile da parte del marchio torinese. Da questo prototipo attingeranno anche i futuri modelli che completeranno la gamma del brand del gruppo Stellantis.

L'erede della Multipla

La nuova concept Fiat Multiplay debutterà al Mondial de l’Auto, accanto alle nuove Grizzly e Grizzly Fastback che saranno svelate nella loro interezza con novità e ulteriori informazioni riguardo gamma e prezzo per il mercato italiano. In particolare la Multiplay propone le forme di una vettura che unisce la versatilità e la capacità di carico di un pick-up con la vocazione in termini di confort di un suv. Il particolare più interessante è senza dubbio la modulabilità, con questo prototipo che propone un meccanismo che consente di passare da una configurazione all’altra in maniera rapida.

La praticità Fiat

Questo prototipo si inserisce così in una tradizione di modelli “intelligenti” che hanno sempre caratterizzato la storia di Fiat. Come sottolineato anche dalla stessa casa automobilistica italiana, che ha ripercorso gli anni di 600 Multipla ma anche della Multipla di prima generazione del 1998. “Fiat torna ancora una volta a rompere gli schemi con Multiplay, un concept che potrebbe dare vita a una categoria completamente nuova, rispondendo al modo in cui le persone vivono oggi, in un contesto in cui i confini tra vita familiare, tempo libero, lavoro e avventura sono sempre più fluidi”.

Approfondimento

Salone Auto Torino, ecco le nuove Fiat Grizzly Suv e Fastback
FOTOGALLERY

1/5
Auto

Auto elettriche più economiche, 5 modelli sotto i 25 mila euro

Viaggiare in auto elettrica a meno di 25 mila euro è possibile. Tra i modelli economici a ioni di litio si spazia da vetture prodotte in Cina fino alle vetture del Gruppo Stellantis e Renault 

Vai alla Fotogallery

Motori: ultime notizie

BMW, taglio del 20% dei manager nel 2027: verranno sostituiti dall'AI

Motori

Una nuova organizzazione delle divisioni, uscite volontarie, meno manager e più intelligenza...

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera, esemplare unico della supercar

Auto

Un esemplare unico della supercar del Biscione è stato svelato direttamente direttamente al Museo...

Autovelox mobili, nuovi controlli fino al 4 ottobre: dove e quando

Motori

I controlli della Polizia di Stato con gli autovelox mobili proseguono in tutte le Regioni...

Milano, da 1 ottobre ingresso Area B più semplice per chi usa deroghe

Motori

Novità nel capoluogo lombardo per la circolazione delle auto: da domani, 1 ottobre, non sarà più...

Range Rover Sport Electric, il nuovo capitolo del lusso sportivo

Gianluca Sepe

I più letti