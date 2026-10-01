L'erede della Multipla

La nuova concept Fiat Multiplay debutterà al Mondial de l’Auto, accanto alle nuove Grizzly e Grizzly Fastback che saranno svelate nella loro interezza con novità e ulteriori informazioni riguardo gamma e prezzo per il mercato italiano. In particolare la Multiplay propone le forme di una vettura che unisce la versatilità e la capacità di carico di un pick-up con la vocazione in termini di confort di un suv. Il particolare più interessante è senza dubbio la modulabilità, con questo prototipo che propone un meccanismo che consente di passare da una configurazione all’altra in maniera rapida.

La praticità Fiat

Questo prototipo si inserisce così in una tradizione di modelli “intelligenti” che hanno sempre caratterizzato la storia di Fiat. Come sottolineato anche dalla stessa casa automobilistica italiana, che ha ripercorso gli anni di 600 Multipla ma anche della Multipla di prima generazione del 1998. “Fiat torna ancora una volta a rompere gli schemi con Multiplay, un concept che potrebbe dare vita a una categoria completamente nuova, rispondendo al modo in cui le persone vivono oggi, in un contesto in cui i confini tra vita familiare, tempo libero, lavoro e avventura sono sempre più fluidi”.