Un esemplare unico della supercar del Biscione è stato svelato direttamente direttamente al Museo di Arese, caratterizzato da un nome voluto direttamente dal collezionista proprietario. Sarà in esposizione fin al 18 ottobre presso il polo espositivo del marchio italiano

Il Museo di Arese è stato teatro dell’anteprima di un esemplare unico di Alfa Romeo 33 Stradale. Si tratta di Perla Nera, una creazione esclusiva della Bottegafuoriserie che ha realizzato questa unità di supercar del Biscione seguendo i desiderata del collezionista proprietario che ha voluto scegliere anche un nome ben specifico che è stato registrato. Un nome appunto non casuale che fa riferimento alla livrea in full black esaltata dal carbonio a vista.

Il cliente coinvolto a pieno

In fase di realizzazione, è stato utilizzata una tecnica a mano del carbonio all’interno dello stampo, con le fibre messe con estrema precisione per assecondare il disegno delle superfici e valorizzarne forme e volumi. Il proprietario ha seguito passo a passo la costruzione, con un vero e proprio approccio sartoriale per la nascita del suo esemplare unico. A rendere ancora più esclusivo questo esemplare cerchi completamente neri e l’assenza di loghi esterni, ad eccezione quelli del brand, così da preservare la continuità delle superfici.

Gli interni della nuova Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Gli interni ripropongono il carbonio, in abbinamento con l’Alcantara. Ogni dettaglio è stato sviluppato appositamente secondo le preferenze estetiche del proprietario, come dimostra il sedile sportivo su misura che è stato oggetto di una revisione molto profonda e dettagliata per rispondere a delle specifiche richieste di comfort e di prestazione disegnate e sviluppate attorno al suo corpo con delle sessioni e degli incontri a lui dedicati.