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Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera, caratteristiche e prestazioni dell'esemplare esclusivo

Auto

Un esemplare unico della supercar del Biscione è stato svelato direttamente direttamente al Museo di Arese, caratterizzato da un nome voluto direttamente dal collezionista proprietario. Sarà in esposizione fin al 18 ottobre presso il polo espositivo del marchio italiano

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Il Museo di Arese è stato teatro dell’anteprima di un esemplare unico di Alfa Romeo 33 Stradale. Si tratta di Perla Nera, una creazione esclusiva della Bottegafuoriserie che ha realizzato questa unità di supercar del Biscione seguendo i desiderata del collezionista proprietario che ha voluto scegliere anche un nome ben specifico che è stato registrato. Un nome appunto non casuale che fa riferimento alla livrea in full black esaltata dal carbonio a vista.

Fibra di carbonio a vista

L’Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera è caratterizzata da una finitura opaca in fibra di carbonio, con quest’ultima che segue le forme sinuose della supercar del Biscione. Sul cofano anteriore, per esempio, il carbonio sottolinea la caratteristica forma a “V”, mentre una trama “a lisca di pesce” diventa un motivo grafico ricorrente che accompagna lo sguardo dall’anteriore al posteriore, passando per il tetto.

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Il cliente coinvolto a pieno

In fase di realizzazione, è stato utilizzata una tecnica a mano del carbonio all’interno dello stampo, con le fibre messe con estrema precisione per assecondare il disegno delle superfici e valorizzarne forme e volumi. Il proprietario ha seguito passo a passo la costruzione, con un vero e proprio approccio sartoriale per la nascita del suo esemplare unico. A rendere ancora più esclusivo questo esemplare cerchi completamente neri e l’assenza di loghi esterni, ad eccezione quelli del brand, così da preservare la continuità delle superfici.

 

Gli interni della nuova Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Gli interni ripropongono il carbonio, in abbinamento con l’Alcantara. Ogni dettaglio è stato sviluppato appositamente secondo le preferenze estetiche del proprietario, come dimostra il sedile sportivo su misura che è stato oggetto di una revisione molto profonda e dettagliata per rispondere a delle specifiche richieste di comfort e di prestazione disegnate e sviluppate attorno al suo corpo con delle sessioni e degli incontri a lui dedicati. 

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Dettagli personalizzati da Bottegafuoriserie

Lo sviluppo su misura non si è fermato agli aspetti volumetrici ed ergonomici ma ha coinvolto anche il disegno della tipica sellatura Alfa Romeo “a cannelloni”, successivamente ripreso sui pannelli porta e sui brancardi per assicurare continuità stilistica all’insieme. Allo stesso modo, il poggiatesta è stato ridisegnato per ottimizzare la distanza della superficie di contatto e integrare un elemento in carbonio con il nome Perla Nera che ritorna anche in altri elementi, come il pannello porta o il vano porta oggetti.

 

Motore e prestazioni

In abbinamento alla 33 Stradale Perla Nera anche il set di valigie che è interamente rivestito in Alcantara nera, riporta la numerazione della vettura, mentre il selettore rotativo Alfa è stato personalizzato con le iniziali del cliente. Sotto pelle poi c’è sempre V6 biturbo da 3.0 litri che sviluppa oltre 630 CV, abbinato al cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore, per una velocità massima di 333 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. L’esclusiva Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera sarà in mostra al Museo di Arese fino al 18 ottobre compreso per poi essere consegnato al cliente. 

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
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