La berlina sportiva elettrica del marchio dei Quattro Anelli ha percorso 1.338 chilometri con un solo pieno di energia massimizzando l’efficienza. Al volante Miko Marczyk, campione europeo di rally. Il primato è stato stabilito in condizioni di traffico reale in Polonia

Audi A6 Sportback e-tron ha stabilito un nuovo record di autonomia percorrendo 1.338 chilometri con una sola carica della batteria. Il risultato è stato ottenuto da Miko Marczyk, campione europeo di rally, in condizioni di traffico reale sulle strade della Polonia ed è stato certificato dal Guinness World Records.

Record di autonomia

Il dato è particolarmente interessante se confrontato con l'autonomia ufficiale dichiarata per la vettura: il marchio tedesco indica infatti per la A6 Sportback e-tron performance un valore WLTP fino a 777 km. Il record supera quindi di oltre 560 km il dato di omologazione, ma va interpretato come una prova di efficienza estrema e non come l'autonomia normalmente ottenibile nell'uso quotidiano

Il test su strada



La prova è iniziata l'11 settembre 2026 alle 1:55 del mattino. Marczyk ha attraversato la Polonia seguendo un percorso lungo la Vistola, passando per Cracovia, Sandomierz, Varsavia, Toruń e Grudziądz fino al Mar Baltico, per poi ripercorrere in parte la stessa direttrice. Il viaggio si è concluso dopo oltre 45 ore, con 1.338 km complessivi percorsi. Non si è trattato quindi di una prova condotta su un circuito chiuso o su un banco di test: l'auto ha viaggiato nel traffico normale, compresi tratti nelle ore di punta. La temperatura media è stata di circa 15 °C, mentre nelle prime ore del mattino sono stati registrati appena 7 °C. Il confronto con i dati ufficiali permette di capire quanto sia particolare il record. La A6 Sportback e-tron performance dispone di una batteria da 100 kWh lordi, 94,9 kWh netti e, nella configurazione attuale indicata da Audi, arriva a un'autonomia WLTP fino a 777 km.

Le caratteristiche uniche di Audi A6 Sportback e-tron

L'autonomia WLTP viene però determinata attraverso una procedura standardizzata, mentre una prova come quella di Marczyk privilegia deliberatamente l'efficienza. Velocità contenute, accelerazioni progressive, uso attento della frenata rigenerativa e condizioni favorevoli possono modificare radicalmente il consumo di un'auto elettrica. Per questo 1.338 km non rappresentano l'autonomia attesa per un normale viaggio autostradale. Il record dimostra piuttosto quanto margine possa esistere tra il potenziale energetico della vettura e il consumo che si ottiene guidandola in maniera estremamente efficiente A contribuire a questo risultato è stata senza dubbio l’aerodinamica: la Sportback raggiunge infatti un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) di appena 0,21, il miglior valore mai ottenuto da un modello Audi di serie. Per arrivare a questo risultato, gli ingegneri hanno lavorato per quasi 1.000 ore nella galleria del vento e realizzato circa 3.000 simulazioni al computer.

L’importanza di recuperare energia

Nel record, Marczyk ha sfruttato al massimo la capacità della vettura di recuperare energia durante le decelerazioni. In questo senso Audi chiarisce che la frenata rigenerativa può gestire circa il 95% degli eventi di frenata nell'uso quotidiano, con una potenza di recupero che può arrivare a 220 kW. Il pilota ha inoltre sottolineato alcuni accorgimenti fondamentali per replicare consumi estremamente bassi: conoscere il comportamento della vettura, utilizzare correttamente la rigenerazione, mantenere gli pneumatici alla pressione prescritta e soprattutto anticipare il traffico evitando accelerazioni e frenate brusche.

Ricarica rapidissima

Al di là del record, la A6 e-tron punta sulla combinazione tra efficienza e rapidità di ricarica. La vettura utilizza un'architettura elettrica a 800 volt e può raggiungere, nelle configurazioni previste, potenze di ricarica rapida fino a 270 kW. Audi dichiara inoltre la possibilità di recuperare una quantità di energia sufficiente per circa 260 km in 10 minuti nella Sportback e-tron con batteria più grande e condizioni di ricarica adeguate.