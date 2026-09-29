Acquisto auto, per 7 italiani su 10 fiducia concessionario è decisiva

Lo rivela una nuova analisi di Areté che fotografa cosa cercano gli italiani in concessionaria: il 64% chiede chiarezza e trasparenza, mentre per il 39% una consulenza competente e affidabile può fare la differenza nella scelta finale

Fiducia, trasparenza e competenza sono le qualità che gli italiani cercano in un concessionario auto quando vogliono acquistare una nuova vettura. Spesso gli utenti arrivano negli showroom già informati e preparati su modelli, prezzi e caratteristiche, ma la relazione personale con gli "specialisti" della vendita continua ad avere un peso determinante: per il 71% degli intervistati infatti è fondamentale poter avere fiducia nella concessionaria durante il processo d’acquisto.

È quanto emerge dalla nuova instant survey “Cosa si aspetta il consumatore dal processo di acquisto”, realizzata da Areté.

I dati

Il fattore più importante che alimenta la fiducia del cliente è la chiarezza: il 64% degli intervistati chiede informazioni comprensibili e condizioni economiche trasparenti, mentre il 41% considera particolarmente importante avere piena trasparenza sulle condizioni di acquisto e di finanziamento. Un’esigenza che assume ancora più rilevanza in un mercato nel quale il cliente deve orientarsi tra differenti modelli, motorizzazioni, tecnologie, formule finanziarie e modalità di acquisizione dell’auto. La capacità del concessionario di rendere semplice e comprensibile questa complessità diventa quindi parte integrante dell’esperienza di acquisto.

E quando la trasparenza viene meno, le conseguenze possono essere immediate: quasi 7 consumatori su 10 dichiarano che potrebbero rinunciare all’acquisto di fronte a una scarsa chiarezza su prezzi, condizioni e finanziamento. La fiducia non rappresenta quindi soltanto un valore reputazionale, ma può incidere concretamente sulla possibilità di concludere la vendita.