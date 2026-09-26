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Audi A3 2027, la compatta premium resta sé stessa ma costa meno. FOTO

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Dopo 30 anni dal suo debutto l'icona della casa di Ingolstadt giunge alla sua quarta generazione. Il design resta quello, inconfonidbile e riconoscibile; all'interno però tante novità, soprattutto in termini di tecnologia. 4 versioni e 5 motorizzazioni (termiche ed elettrificate). In Italia una nuova entry level, la versione Design, a un prezzo che parte da 32.600 euro 

A cura di Stefano Santini

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