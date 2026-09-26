Audi A3 2027, la compatta premium resta sé stessa ma costa meno. FOTO

Dopo 30 anni dal suo debutto l'icona della casa di Ingolstadt giunge alla sua quarta generazione. Il design resta quello, inconfonidbile e riconoscibile; all'interno però tante novità, soprattutto in termini di tecnologia. 4 versioni e 5 motorizzazioni (termiche ed elettrificate). In Italia una nuova entry level, la versione Design, a un prezzo che parte da 32.600 euro
A cura di Stefano Santini
- Nel 1996 A3 creò un nuovo segmento, quello delle berline compatte premium. Oggi, a 30 anni di distanza, l'icona di casa Audi giunge alla quarta generazione. All'esterno il design cambia di poco, mantiene la sua riconoscibilità, ma è all'interno che si concentrano le maggiori novità
- Audi A3 ha venduto nel mondo 5 milioni e mezzo di vetture, 415mila solo in Italia, dove metà della gamma A è costituita da A3
- La nuova Audi A3 arriva in 4 versioni: sedan, sportback, allstreet e RS3. Cinque le motorizzazioni a disposizione: benzina, diesel, mild hybrid, plug-in hybrid e Audi Sport con potenze da 116 a 400 CV e trazione anteriore o integrale quattro
- Per l'Italia c'è la versione Sportback nell'allestimento Design, nuova entry level del marchio dopo l'uscita dal mercato di A1 e A2. Punta tutto sul design, ma ha una dotazione più "snella": manca ad esempio del navigatore integrato (ma si può sfruttare quello dello smartphone) che però può essere acquistato tramite le Functions on Demand. Nelle concessionarie italiane a ottobre 2026 avrà un prezzo di attacco di 32.600 euro per la benzina 1.5 TFSI da 116 cavalli con cambio manuale. 43.100 euro per la versione PHEV da 204 cavalli.
- Come detto le più grandi novità sono all'interno con il cosiddetto "palcoscenico digitale", ereditato dalle auto di gamma superiore che ha debuttato su Audi Q6 e-tron.
L’Audi digital stage è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI.
- La diretta discendenza dall’alto di gamma viene ulteriormente ribadita dall’elegante inserto esteso dai pannelli porta alla plancia e proposto in quattro diverse configurazioni: fibra di carbonio, microfibra Dinamica e due varianti in tessuto.
- Il cruscotto digitale consente la consultazione del quadro strumenti accanto alle indicazioni fornite dai sistemi di assistenza alla guida. Il volante, proposto in tre diverse configurazioni, ha i comandi lungo le razze con un azionamento parzialmente fisico anziché totalmente touch.
- Il display panoramico MMI ha un design curvo. Dispone di sfondi chiari per una maggiore leggibilità, mentre la possibilità di drag and drop delle icone favorisce la personalizzazione dell’esperienza digitale
- Nuovo design anche per la console: il vano dedicato allo smartphone è ora orientato verso il conducente e offre la ricarica wireless a 25 Watt
- Audi A3 mutua dai modelli Audi di classe superiore le tecnologie di assistenza alla guida. Di serie l'air bag anteriore centrale, il cruise control, la retrocamera, la frenata automatica d’emergenza, il collision avoid assist, l’assistenza al mantenimento della corsia e la chiamata d’emergenza e assistenza Audi connect. Tra i sistemi anche l’ausilio al parcheggio evoluto – portato al debutto da nuova Audi Q3 – ispirato ai principi del machine learning: consente ai Clienti di “insegnare” alla vettura sino a 5 diverse manovre.
- Cinque i propulsori: TDI, TFSI, mild-hybrid, plug-in e Audi Sport, con architetture in linea a 4 e 5 cilindri, potenze da 116 a 400 CV, trazione anteriore o integrale e trasmissione manuale o automatica a doppia frizione a 6 o 7 rapporti. Ai benzina 1.5 TFSI da 116 CV con cambio manuale e 2.0 TFSI da 333 CV (su Audi S3) si affianca il 4 cilindri 2.0 TDI da 116 e 150 CV. La tecnologia mild-hybrid è dedicata al 1.5 TFSI abbinato al cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.
- Audi A3 Sportback e-hybrid ha un’autonomia elettrica fino a 142 chilometri WLTP. La variante Sportback è da 204 e 272 cavalli, mentre la crossover urbana Audi A3 allstreet e-hybrid solo da 204 cv. All’apice della gamma Audi RS 3, con il 5 cilindri 2.5 TFSI in grado di erogare 400 CV e 500 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 290 km/h.