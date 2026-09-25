Donald Trump e Xi Jinping sono al centro dell’attenzione internazionale per l’incontro di questi giorni a Washington. Ma alla cena di Stato di ieri sera alla Casa Bianca a rubare davvero la scena sono state le due first lady: Melania Trump e Peng Liyuan. Entrambe impeccabili ed elegantissime, hanno sfoggiato due look diversi ma ugualmente potenti per il messaggio che volevano trasmettere. Alla cena di gala presenti anche i numeri uno della tecnologia come Sam Altman, Tim Cook ed Elon Musk