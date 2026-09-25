Cena Trump-Xi, il look di Melania (che omaggia la Cina) e Peng Liyuan in rosso fuoco. FOTO
Donald Trump e Xi Jinping sono al centro dell’attenzione internazionale per l’incontro di questi giorni a Washington. Ma alla cena di Stato di ieri sera alla Casa Bianca a rubare davvero la scena sono state le due first lady: Melania Trump e Peng Liyuan. Entrambe impeccabili ed elegantissime, hanno sfoggiato due look diversi ma ugualmente potenti per il messaggio che volevano trasmettere. Alla cena di gala presenti anche i numeri uno della tecnologia come Sam Altman, Tim Cook ed Elon Musk
- La tanto attesa giornata di incontro tra Donald Trump e Xi Jinping si è conclusa nel migliore dei modi, con una cena che ha voluto sancire l’amicizia tra i due leader e quindi tra i Paesi. La sera di giovedì 24 settembre la Casa Bianca ha ospitato una cena di Stato curata nei minimi dettagli e organizzata in prima persona da Melania Trump.
- Trump e la first lady hanno accolto il leader cinese e la moglie all’ingresso della Casa Bianca. Xi Jinping e Peng Liyuan sono scesi dall’auto sorridenti, salutando i padroni di casa e mettendosi in posa per le fotografie ufficiali.
- Per l’occasione Donald Trump ha indossato un abito in tuxedo elegante. Il suo omologo cinese, invece, ha optato per il tradizionale abito in stile Mao Zedong, noto come Mao Suit: una giacca dritta con chiusura a camicia che presenta quattro tasche sul davanti e una serie di bottoni tono su tono chiusi fino al colletto.
- Ma a rubare davvero la scena sono state le due first lady che, con due stili molto diversi, hanno incantato i fotografi e gli invitati con i loro look eleganti e raffinati.
- La first lady americana ha indossato un look molto curato composto da camicia e pantaloni eleganti in stile smoking: camicetta bianca in popeline di cotone firmata Saint Laurent chiusa sul collo con un vistoso fiocco strutturato e un pantalone nero con motivo floreale tono su tono firmato Dolce&Gabbana. A completare il look di Melania, le sue amate décolleté nere di Christian Louboutin.
- La first lady cinese, invece, ha optato per un abito altrettanto elegante ma di un colore molto più appariscente. Peng Liyuan ha indossato un vestito lungo rosso fuoco con maniche lunghe e il tradizionale colletto orientale. Un abito all’insegna della tradizione cinese a partire dal colore che, nella cultura del Paese, simboleggia buona sorte e prosperità.
- Anche Melania Trump, con il suo look, ha voluto rendere omaggio alla cultura cinese. I pantaloni che ha indossato, infatti, presentavano un disegno floreale nero su nero: non un fiore a caso, però, bensì una peonia che, nella cultura cinese, simboleggia ricchezza, nobiltà e bellezza romantica.
- Trump, durante la cena, ha ricordato che Stati Uniti e Cina stanno celebrando "stasera la loro lunga storia". Il presidente Usa ha ricordato che "Oriente e Occidente finirono per incontrarsi proprio qui in America, quando la prima delegazione ufficiale di diplomatici cinesi giunse negli Stati Uniti 158 anni fa”. Stasera rinnoviamo lo spirito di quel primo incontro su suolo americano, affiancati da alcuni dei massimi esponenti del mondo degli affari, della cultura e delle istituzioni dei nostri tempi", ha aggiunto il tycoon.
- Xi dal canto suo ha sottolineato: “Io e il presidente Trump abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi, raggiungendo un'intesa comune su molte questioni. Ciò ha arricchito di nuovi contenuti la relazione costruttiva e di stabilità strategica tra Cina e Stati Uniti, fornendo al contempo un nuovo orientamento strategico per le nostre relazioni". Cina e Usa “devono agire come grandi potenze responsabili: rispondere alle aspettative dei rispettivi popoli, stare al passo con i tempi ed esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni".
- Da Mark Zuckerberg (Meta) a David Solomon (Goldman Sachs), da Tim Cook (Apple) e Jensen Huang (Nvidia), erano molti gli ospiti illustri della cena di Stato alla Casa Bianca. Specialmente titani del settore tecnologico, come Sam Altman (OpenAi) ed Elon Musk (SpaceX e Tesla), ma anche giudici della Corte Suprema recentemente attaccati da Trump, come Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh. Al tavolo principale, con Donald e Melania Trump, c’erano la coppia presidenziale cinese, Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang.