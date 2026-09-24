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Alfa Romeo, nuova Edizione Luna Rossa ispirata all'America's Cup di vela. FOTO

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Svelata la nuova serie speciale che rappresenta un nuovo passo della partnership che lega il Biscione con il team italiano di vela che si sta preparando alla 38^ Coppa America. Ordini aperti dal 25 settembre e prezzi da 37.800 euro per Junior, 48.950 euro per Tonale, 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio

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    epa07496360 A 1954 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (W 198) (L), a 1970 Mercedes-Benz C111-II (C) and a 1969 Mercedes-Benz C111 (R) on display during the 'Techno Classica' fair for classic and vintage cars in Essen, Germany, 10 April 2019. The world fair for classic and vintage cars takes place from 10 April to 14 April 2019. EPA/FRIEDEMANN VOGEL

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