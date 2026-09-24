Alfa Romeo, nuova Edizione Luna Rossa ispirata all'America's Cup di vela. FOTO
Svelata la nuova serie speciale che rappresenta un nuovo passo della partnership che lega il Biscione con il team italiano di vela che si sta preparando alla 38^ Coppa America. Ordini aperti dal 25 settembre e prezzi da 37.800 euro per Junior, 48.950 euro per Tonale, 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio
- Tutta la gamma del Biscione avrà al vertice dell'offerta questa nuova serie speciale con dettagli esclusivi ispirati al mondo delle performace e dell'America's Cup, in particolare elementi che richiamano il team italiano impegnato in Coppa America. A partire dalla Giulia edizione Luna Rossa.
- Su Giulia ci sono minigonne e spoiler con un trattamento che richiama la versione Quadrifoglio. Anche i cerchi hanno un design dedicato, con bruniti con pinze freno rosse, con misura da 19’’.
- In abitacolo invece c’è un ambiente monocromatico, con il lettering Luna Rossa per i sedili e l’inserto in carbonio della plancia. Dal punto di vista dei materiali viene utilizzato la pelle oltre al tessuto ECONYL, realizzato con il nylon ottenuto dal riciclo delle reti da pesca recuperate dai fondali marini.
- Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle si combinano con decorazioni in carbonio estese a plancia, console centrale e porte, inoltre, lo specifico logo Alfa Romeo rosso sul volante e la grafica Luna Rossa sulla plancia completano una personalizzazione.
- Su Alfa Romeo Junior l’edizione Luna Rossa si distingue per la nuova livrea in grigio, ispirata ai Personal Flotation Device, i dispositivi di salvataggio indossati dall’equipaggio a bordo, con il liner Luna Rossa che attraversa la fiancata nella parte bassa della portiera.
- Presenti poi i loghi Alfa Romeo in rosso e il body kit in Glossy Black che sottolinea il contrasto con la carrozzeria. Su Junior poi sono presenti i cerchi in lega da 180’’ con finitura Glossy Black.
- A bordo di Junior troviamo pannelli porta e sedili con un trattamento dedicato in griglia, con cuciture e logo Luna Rossa, oltre a grafiche ad hoc su plancia e tunnel. Quest’ultimo poi ha elementi grafici che si ispirano alla struttura delle vele.
- In abitacolo poi debutta la tecnologia 3D Knit, un tessuto che trasferisce nell'abitacolo i codici dell'activewear, combinando un look strutturato con un esclusivo pattern tridimensionale. Si tratta di un unicum all’interno dell’universo Stellantis.
- Dal punto di vista delle motorizzazioni, la Stelvio Edizione Luna Rossa è equipaggiata con il 2.2 turbodiesel da 160 o 210 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti, con trazione posteriore sulla versione da 160 CV e integrale Q4 su quella da 210 CV. In UK e nelle Regioni extra-europee è disponibile il motore 2.0 GME benzina da 280 CV.
- Anche su Stelvio sono disponibili livree in bianco, nero oppure Rosso Etna, con logo Luna Rossa sulle calotte degli specchietti sempre in materiale composito, stemma Alfa Romeo in rosso oltre che lo scudetto frontale in fibra di carbonio.
- Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle si combinano con decorazioni in carbonio estese a plancia, console centrale e porte, inoltre, lo specifico logo Alfa Romeo rosso sul volante e la grafica Luna Rossa sulla plancia completano una personalizzazione.
- Anche su Tonale ritroviamo dettagli stilistici dedicati a partire dal logo Alfa Romeo rifinito in rosso e da elementi cromatici in nero, bianco, grigio e rosso appunto per riprendere la colorazione e la livrea della barca italiana.
- Su Tonale invece le sedute con tessuto premium hanno il lettering Luna Rossa e nuove cuciture grigie tono su tono su plancia e pannelli porta. La consolle invece ha elementi in nero, che ritornano anche su pannelli porta e bocchette di aerazione. Le luci d’ambiente di Tonale poi hanno una trama geometrica che richiama ancora una volta il mondo della nautica.
- Gli ordini per i modelli di questa versione speciale apriranno il 25 settembre. La gamma Alfa Romeo Edizione Luna Rossa entrerà ufficialmente in fase di commercializzazione in Italia. I prezzi di listino partono da 37.800 euro per Junior, 48.950 euro per Tonale, 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio