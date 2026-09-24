Svelata la nuova serie speciale che rappresenta un nuovo passo della partnership che lega il Biscione con il team italiano di vela che si sta preparando alla 38^ Coppa America. Ordini aperti dal 25 settembre e prezzi da 37.800 euro per Junior, 48.950 euro per Tonale, 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio