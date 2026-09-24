Le abitudini che rovinano di più l'auto e che ne accorciano la vita

Continuare a schiacciare il pulsante quando il vetro è già arrivato in cima o in fondo fa lavorare il motorino senza che possa più muoversi: si scalda e, alla lunga, può rovinarsi. Per Parclick basta lasciare il tasto appena la corsa è finita. Con i comandi a impulso singolo è meglio non insistere e lasciare che sia l'automatismo a completare l'operazione.

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