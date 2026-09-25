Volkswagen e Audi, maxi richiamo di auto per problemi allo sterzo

A riportare la notizia è l'Agenzia tedesca per la motorizzazione. Il problema, rilevato sui modelli prodotti tra il 2013 e il 2024 potrebbe provocare una "rottura delle viti"

Volkswagen sta richiamando circa 2,16 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui quasi 900.000 in Germania, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. Lo riporta l'Agenzia tedesca per la motorizzazione (Kba). Questo problema può causare una "rottura delle viti", che a sua volta può "provocare un guasto allo sterzo", precisa la Kba. I modelli interessati, tutti del marchio principale Volkswagen, sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Il problema coinvolge anche 696.547 auto Audi, in particolare il modello Q3. Per Volkswagen i modelli interessati sono Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy.