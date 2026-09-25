Volkswagen e Audi, maxi richiamo di auto per problemi allo sterzo

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Volkswagen richiama oltre 2 milioni di auto per problemi allo sterzo. Coinvolta anche Audi

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A riportare la notizia è l'Agenzia tedesca per la motorizzazione. Il problema, rilevato sui modelli prodotti tra il 2013 e il 2024 potrebbe provocare una "rottura delle viti"

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Volkswagen sta richiamando circa 2,16 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui quasi 900.000 in Germania, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. Lo riporta l'Agenzia tedesca per la motorizzazione (Kba). Questo problema può causare una "rottura delle viti", che a sua volta può "provocare un guasto allo sterzo", precisa la Kba. I modelli interessati, tutti del marchio principale Volkswagen, sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Il problema coinvolge anche 696.547 auto Audi, in particolare il modello Q3. Per Volkswagen i modelli interessati sono Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy.

Si può continuare a guidare fino all'appuntamento in officina

"Durante i controlli di qualità sui veicoli è stato rilevato un fenomeno di corrosione sulla vite. Si procede ora al richiamo preventivo dei veicoli interessati, senza che si siano verificati danni alle persone", specifica un portavoce di Volkswagen secondo il quale il pericolo non è "talmente grave da richiedere l'immediata messa fuori servizio dell'auto". "Si può continuare a guidare fino all'appuntamento presso il concessionario", per ricevere nuove viti più resistenti alla corrosione, aggiunge. Si tratta di un'altra battuta d'arresto per il fiore all'occhiello dell'industria automobilistica tedesca, attualmente in crisi, che all'inizio di settembre ha concluso un accordo con i sindacati che prevede 50.000 ulteriori tagli di posti di lavoro entro il 2030, portando a circa 100.000 la riduzione totale prevista dell'organico. Il gruppo è messo a dura prova dalla concorrenza cinese, in particolare a causa del suo ritardo nel settore dei veicoli elettrici. 

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©IPA/Fotogramma

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