Audi A2 e-tron, svelata la nuova compatta elettrica dei Quattro Anelli

La casa di Ingolstadt ha presentato la sua nuova compatta elettrica. Lunga 4,32 metri e ispirata alla prima generazione del modello lanciato nel 1999 si basa su una versione evoluta della piattaforma MEB e garantisce fino a 646 km di autonomia con una sola ricarica. Arriverà su strada in Italia nel 2027 con un prezzo a partire da 38.350 euro

Efficienza. Parola d’ordine per le auto elettriche, pilastro sul quale poggia il nuovo corso delle compatte ad elettroni di Ingolstadt. A guidarlo l’Audi A2 e-tron, che fa dell’efficienza appunto il suo caposaldo senza tuttavia compromettere tecnologia, qualità e lo status premium che contraddistingue le vetture dei Quattro Anelli.

Dimensioni e design

La nuova elettrica del marchio tedesco riprende la silhouette streamline del modello del quale è erede spirituale. Questo ha consentito di arrivare ad un coefficiente aerodinamico di 0,24, massimizzando così l’efficienza mentre il passo di 2,77 m offre un ambiente spazioso nonostante le dimensioni compatte. La lunghezza è di 4,32 metri, con un frontale particolarmente distintivo caratterizzato da un elegante black panel che integra gruppi ottici e sensori di assistenza alla guida, omaggiando al contempo anche il modello del 1999. Per favorire l’efficienza, la nuova A2 e-tron vanta alcune soluzioni specifiche, come gli air curtain sugli archipassaruota oppure le apposite feritoie vicino alle modanature degli archi ruota. Al frontale poi è presente anche una presa d’aria attiva.

Interni e tecnologia di nuova Audi A2 e-tron

Gli interni uniscono infatti un ambiente accogliente con materiali di alta qualità e soluzioni razionali e tech. La plancia combina l’Audi Virtual cockpit da 11,9’’ con un touch screen ricurvo da 12,8’’ orientato verso il conducente. A questo si aggiunge anche l’head-up display opzionale con realtà aumentata . Il sistema di infotainemnt MMI di ultima generazione intesa anche il nuovo assistente vocale con IA mentre gli interni sono resi ancora più accoglienti e confortevoli dalla possibilità di scegliere tra oltre 30 diverse combinazioni per le luci d’ambiente. A questo si aggiunge tra gli optional anche iltèetto panoramico. Il bagagliaio di A2 e-tron garantisce 396 litri di capacità di carico che diventano 1.336 se si abbattono le sedute posteriori. Sulle versioni più potenti poi è disponibile anche il frunk anteriore da 13 litri, utile per riporre il cavo di ricarica.

Motore, batterie, autonomia

Basata su un’evoluzione della piattaforma MEB, la compatta elettrica dei Quattro Anelli ha una powertrain con motore sincrono a magneti permanenti di ultima generazione ad altissima efficienza. Viene declinata in quattro livelli di potenza, 125, 140, 170 e 240 kW con tre differenti tagli batteria, da 52, 61 oppure 84 kWh. Nei primi due casi l’accumulatore ha una chimica LFP mentre per la batteria da 84 kWh è NMC, Nichel-Manganese-Cobalto. L’autonomia, a seconda della versione, arriva fino a 646 km. Tutte le varianti di Audi A2 e-tron hanno trazione posteriore. La ricarica rapida arriva fino a 183 kW per passare dal 10 all’80% in 26 minuti mentre l’on board charger è da 11 kW. Presenti poi anche Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Home.

Prezzo e consegne

Pensata per l’Europa e sviluppata con processi più rapidi rispetto ai tempi standard dei modelli precedenti, la nuova Audi A2 e-tron offre sostenibilità anche dal punto di vista produttivo e dei materiali, con oltre 300 componenti riciclate. Avrà un prezzo di partenza di 38.350 euro e arriverà su strada nei primi mesi del 2027 con un’obiettivo ben chiaro, una mobilità ad elettroni premium ancora più accessibile.