La rievocazione della Freccia Rossa arriva all’edizione che celebra il centenario della manifestazione, sei giorni di gara in programma dal 24 al 29 maggio e apertura iscrizioni già dal prossimo 6 ottobre. Svelato il percorso ad anello, che partità da Brescia

E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per la 1000 Miglia 2027. La prossima edizione della rievocazione della Freccia Rossa sarà un appuntamento da non perdere perché celebrerà anche il centenario della manifestazione, evento iconico nel panorama dell’automobilismo storico a livello mondiale. La 1000 Miglia 2027 anticipa il suo svolgimento rispetto agli anni precedenti, con il ritorno a maggio per la celebre gara di regolarità.

La durata della 1000 Miglia 2027

Il periodo prescelto è da lunedì 24 a sabato 29 maggio, con sei giorni di competizione che prenderanno il via a Brescia e torneranno nella città lombarda alla fine della gara con lo storico percorso ad anello in senso antiorario che omaggerà proprio quello del 1927. Con l’annuncio del percorso va anche verso l’apertura ufficiale delle iscrizioni, che prenderanno il via il prossimo 6 ottobre.

Il via da Brescia

La Freccia Rossa 2027 prenderà il via alle 18:00 di lunedì 24 maggio 2027 dalla rampa di viale Venezia a Brescia. Dopo le Prove Cronometrate del Castello e il primo Controllo Timbro al Villaggio di piazza Vittoria, la tappa condurrà gli equipaggi verso la pianura e Castiglione delle Stiviere, luogo natale di Giuseppe Morandi. L'arrivo sarà a Parma, con la cena ospitata nella suggestiva cornice di palazzo della Pilotta. La seconda tappa è fissata per martedì 25 maggio, quando la carovana si dirigerà verso Reggio Emilia e Modena, sede del pranzo in gara. Nel pomeriggio i partecipanti affronteranno la traversata appenninica valicando i Passi della Raticosa e della Futa. Il Controllo Orario di fine tappa porterà i partecipanti a Firenze, con l’arrivo in piazza Santa Croce e la successiva cena.

La terza tappa

La terza tappa di mercoledì 26 maggio vedrà il gruppo attraversare la Valle del Chianti e Arezzo, per poi raggiungere Siena dove ci sarà l'ormai tradizionale sosta pranzo al Tartarugone: un momento divenuto iconico che vedrà le auto allineate nello scenario mozzafiato di piazza del Campo, cornice perfetta per celebrare anche il Centenario dell'ACI di Siena. Salutata la Città del Palio, la 1000 Miglia riprenderà la discesa attraverso l’armonia delle Crete Senesi, Pienza e il lago di Bolsena. Con gli occhi colmi di bellezza, non rimarrà quindi che fare rotta verso le luci di Roma per l’immancabile giro di boa.

La traversata del centro Italia

Giovedì 27 maggio prenderà il via la risalita verso nord. Attraversata Assisi, la corsa si fermerà a Perugia per la sosta pranzo; da qui il convoglio valicherà la Madonna della Cima - ripercorrendo un passaggio del tracciato del 1927 - e toccherà Gubbio per poi raggiungere Macerata, Ancona e la Riviera del Conero, ricalcando l'itinerario originale lungo l'intera direttrice della SS16 Adriatica. Tra le grandi novità di questa giornata spicca la cena in gara nell'affascinante borgo di Gradara: fra la Rocca e il Castello, sarà un vero e proprio tuffo nel medioevo con rievocazioni storiche in costume, prima del Controllo Orario serale a Cervia. La quinta tappa di venerdì 28 maggio collegherà Cervia a Verona attraversando Ferrara, Rovigo, Padova - con la sosta pranzo in Prato della Valle - Treviso e le colline di Valdobbiadene. Da qui la corsa affronterà i tornanti delle Scale di Primolano. Superato il valico, il convoglio toccherà Bassano del Grappa e Vicenza, prima dell’arrivo nella città scaligera.

Il rientro verso Brescia e l’omaggio alla città e al territorio

L’ultima giornata, quella di sabato 29 maggio, sarà una vera e propria celebrazione di Brescia e della sua provincia, la culla dove il mito della 1000 Miglia è nato e continua a rinnovarsi ogni anno. Il percorso disegnerà un grande abbraccio al territorio bresciano partendo proprio dal Basso Garda e proseguendo per la Valtenesi e la Val Sabbia, con il ritorno della sosta pranzo a Lumezzane: un passaggio significativo che vuole celebrare i 100 anni dalla nascita del Comune, uno storico anniversario condiviso con la Freccia Rossa. Dopo aver toccato la Valtrompia, le vetture sfioreranno il lago d’Iseo e attraverseranno la Franciacorta alla volta del Capoluogo. Il rientro in città riserverà un omaggio speciale ai bresciani: nel pomeriggio le vetture effettueranno un ultimo Controllo Timbro in piazza Vittoria, consentendo agli appassionati di ammirare da vicino le auto nel cuore del centro storico. Gli equipaggi in gara raggiungeranno infine il traguardo con il Controllo Orario in viale Venezia per incoronare i vincitori di questa storica edizione del Centenario, rievocando la conclusione della gara del 1927.