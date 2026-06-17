La terza generazione della station wagon tutto terreno mostra una carrozzeria più larga, sospensioni pneumatiche adattive di serie, trazione integrale quattro ultra e una gamma motori che affianca al V6 3.0 Tdi mild hybrid la prima versione plug-in hybrid del modello. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto nel quarto trimestre 2026, con prezzi da 82.350 euro

La terza generazione di Audi A6 Allroad cambia rispetto alla versione standard come mai successo in passato. Non si limita a riproporre protezioni in plastica, assetto rialzato e dettagli specifici, ma adotta una carrozzeria allargata in modo evidente. Rispetto alla A6 Avant da cui deriva, la larghezza cresce di 11,1 centimetri. Il confronto con il modello precedente segna invece un incremento di 8,4 centimetri. La lunghezza è di 5,02 metri, la larghezza di 1,99 metri, l’altezza di 1,51 metri e il passo misura 2,93 metri. L’altezza minima da terra aumenta di 3,4 centimetri rispetto alla A6 Avant e di 1,6 centimetri rispetto alla generazione precedente. Il frontale adotta il single frame tridimensionale in stile allroad, abbinato ai proiettori Matrix Led digitali evoluti e ai gruppi ottici Oled 2.0. Le parti inferiori dei paraurti, le modanature dei passaruota, le longarine sottoporta, le protezioni sottoscocca, i mancorrenti al tetto, le cornici dei vetri e gli inserti dell’estrattore sono in nero. A richiesta è previsto il pacchetto estetico a contrasto in alluminio argento opaco. La gamma colori prevede otto tinte. I cerchi arrivano fino a 21 pollici e, in questa configurazione, gli pneumatici adottano inserti in schiuma acustica per ridurre il rumore di rotolamento.

Nuova Audi A6 Allroad bagagliaio La nuova A6 Allroad conserva uno degli elementi chiave del modello, la capacità di carico. Il bagagliaio varia da 466 a 1.497 litri. Sulla versione plug-in hybrid, per effetto dell’integrazione della batteria, il volume passa da 404 a 1.423 litri. La dotazione di serie comprende sedili posteriori frazionabili 40 20 40, portellone elettrico e cappelliera ad azionamento elettrico. Nel vano sono presenti guide con quattro occhielli di ancoraggio, banda di serraggio, rete e due ganci. Il set con barra telescopica e cinghia, disponibile a richiesta, permette di organizzare il piano di carico in funzione dell’utilizzo. Il gancio traino può essere sbloccato elettricamente. La massa rimorchiabile è di 2.000 kg per la plug-in hybrid e di 2.500 kg per il V6 Tdi, valore superiore di 400 kg rispetto alla A6 Avant.

Audi A6 Allroad interni e tecnologia di bordo L’abitacolo riprende l’impostazione della A6 Avant. La plancia è costruita attorno a tre schermi. Davanti al guidatore c’è il display da 11,9 pollici. Al centro trova posto il monitor Oled curvo da 14,5 pollici del sistema di infotainment. Per il passeggero anteriore è previsto uno schermo dedicato da 10,9 pollici. L’architettura elettronica utilizza cinque piattaforme informatiche che gestiscono le funzioni del veicolo. Il sistema integra l’assistente vocale con intelligenza artificiale e adotta il sistema operativo Android Automotive OS.

Audi A6 Allroad sospensioni pneumatiche e guida offroad Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension allroad sono di serie e hanno una taratura specifica per uso stradale e fuoristrada. L’escursione massima arriva a 55 millimetri, 25 millimetri in più rispetto alla A6 Avant. L’altezza varia in funzione della velocità e del programma scelto tramite Audi drive select. In autostrada, da 120 km orari, e in modalità dynamic, l’assetto si abbassa di 20 millimetri per migliorare aerodinamica e comportamento dinamico. Nelle modalità balance, comfort ed efficiency la vettura si mantiene a più 34 millimetri rispetto alla A6 Avant con sospensioni pneumatiche. Con i programmi offroad e offroad plus la distanza minima dal suolo cresce di 15 millimetri rispetto allo standard, fino a 85 km orari. In offroad plus il controllo della trazione consente uno slittamento moderato degli pneumatici per accumulare terra o neve e aumentare la motricità su fondi a bassa aderenza. Il cambio S tronic trattiene più a lungo il rapporto e cambia a regimi più elevati per rendere l’erogazione più pronta. La modalità lift alza l’assetto di altri 20 millimetri fino a 35 km orari, arrivando a più 35 millimetri rispetto al livello base. Sul monitor MMI resta disponibile la schermata offroad, con inclinazione longitudinale e trasversale, angolo di sterzata e livello delle sospensioni.

Audi A6 Allroad motori diesel e plug-in hybrid Al lancio la nuova A6 Allroad è proposta con il V6 3.0 Tdi mild hybrid plus a 48 Volt da 299 cavalli, dotato di sovralimentazione a due stadi, e con la prima motorizzazione plug-in hybrid nella storia del modello. La versione e-hybrid abbina il quattro cilindri 2.0 Tfsi a ciclo Miller da 252 cavalli a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 cavalli. La potenza complessiva è di 367 cavalli, con 500 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km orari richiede 5,5 secondi e la velocità massima è autolimitata a 250 km orari. La batteria ad alta tensione ha una capacità nominale di 25,9 kWh, con 20,7 kWh effettivi. L’autonomia elettrica dichiarata arriva fino a 95 km nel ciclo Wltp. La ricarica in corrente alternata raggiunge 11 kW e consente un ripristino completo in 2,5 ore.

Audi A6 Allroad trazione quattro ultra Entrambe le motorizzazioni adottano di serie la trazione integrale quattro ultra. Il sistema lavora con una logica predittiva e attiva la ripartizione della coppia al retrotreno quando le condizioni lo richiedono. La soluzione impiega due frizioni. La prima, a lamelle, è collocata all’uscita del cambio e disaccoppia l’albero di trasmissione quando è sufficiente la sola trazione anteriore. La seconda è integrata nel differenziale posteriore e si apre per ridurre attriti e dissipazioni. Il risultato è una trazione integrale pensata per coniugare motricità, efficienza e risposta su fondi a bassa aderenza.