Il prototipo che mostrerà l’evoluzione del linguaggio stilistico del marchio di Arese sarà mostrato in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi. Intanto le prime anticipazioni sono il nome e anche una parte della carrozzeria
Si chiamerà Alfa Romeo Cuorerosso la concept car che la casa automobilistica di Arese mostrerà in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi. Il marchio di aree ha scelto un nome che fonde due elementi che sono profondamente legati alla tradizione e al DNA del brand italiano del Gruppo Stellantis. Il cuore appunto come fonte di energia e simbolo che caratterizza il legame tra chi crea le nuove vetture Alfa Romeo e chi le guida e il Rosso, colore della passione e tinta da sempre legata alla casa di Arese.
Le ragioni della scelta
Come spiega lo stesso marchio italiano, “Scegliere un’Alfa Romeo non è mai stato soltanto un atto razionale, ma un impulso che nasce dentro e solo dopo trova conferma nella ragione. È questa capacità di creare una sintonia profonda con chi la sceglie a rendere Alfa Romeo un autentico Love Brand, capace di andare oltre il prodotto e instaurare un rapporto destinato a durare nel tempo”.
Alfa Romeo Cuorerosso, un nome non casuale
La volontà di Alfa Romeo è stata dunque quella di sviluppare una concept con un nome che possa creare un legame tra i designer che creano i modelli e la comunità di Alfisti di tutto il mondo: "In fondo, le emozioni più autentiche non si scelgono: accadono. Come il battito del cuore, un muscolo involontario che non chiede il permesso di battere. Proprio come la passione, che non si spiega e non si comanda, ma semplicemente si vive con libertà e istinto. Perché la ragione può descrivere un’emozione, ma è il cuore a dare intensità e valore a ciò che sentiamo. E senza cuore, saremmo solo macchine”.
Appuntamento al Salone di Parigi
La nuova concept car Alfa Romeo Cuorerosso sarà dunque l’assoluta protagonista dello stand del Biscione al prossimo Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026 al Paris Expo Porte de Versailles. La conferenza stampa con l’unveil in anteprima mondiale del prototipo è fissata per il 12 ottobre alle 10.55.
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