Il prototipo che mostrerà l’evoluzione del linguaggio stilistico del marchio di Arese sarà mostrato in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi. Intanto le prime anticipazioni sono il nome e anche una parte della carrozzeria

Si chiamerà Alfa Romeo Cuorerosso la concept car che la casa automobilistica di Arese mostrerà in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi. Il marchio di aree ha scelto un nome che fonde due elementi che sono profondamente legati alla tradizione e al DNA del brand italiano del Gruppo Stellantis. Il cuore appunto come fonte di energia e simbolo che caratterizza il legame tra chi crea le nuove vetture Alfa Romeo e chi le guida e il Rosso, colore della passione e tinta da sempre legata alla casa di Arese.

Le ragioni della scelta

Come spiega lo stesso marchio italiano, “Scegliere un’Alfa Romeo non è mai stato soltanto un atto razionale, ma un impulso che nasce dentro e solo dopo trova conferma nella ragione. È questa capacità di creare una sintonia profonda con chi la sceglie a rendere Alfa Romeo un autentico Love Brand, capace di andare oltre il prodotto e instaurare un rapporto destinato a durare nel tempo”.