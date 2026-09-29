La società fondata nel 2023 da Gabriele Ratti è attiva nel campo della mobilità e in particolare nell’offrire soluzioni flessibili per il noleggio

Una mobilità più consapevole ma allo stesso tempo su misura per le esigenze dei clienti. Questo l’obiettivo di Moov, azienda nata nel 2023 dall’iniziativa di Gabriele Ratti che ha voluto mettere la sua esperienza ventennale al servizio del settore dando vita ad una realtà che ha come obiettivo quello di sviluppare una mobilità che appunto sia basata su sicurezza, sostenibilità sociale, economica e ambientale.

La struttura di Moov

La società viene declinata in diverse unità, in particolare in Moov-Tech (capogruppo e start-up tecnologica), Moov-Drive (soluzioni di guida e noleggio) e Moov-Insurance (MGA specializzata in coperture assicurative per la mobilità). All’interno del Gruppo poi rientra anche il brand Flee, acquisito sempre nel corso del 2023: questo marchio si occupa nello specifico di noleggio a lungo termine digitale e pay-per-use, un meccanismo ideato per cercare di adattare la spesa effettiva per l’utilizzo del veicolo andando anche ad eliminare eventuali inefficienze che potrebbero caratterizzare il tradizionale possesso.

La visione di Ratti

“Nel momento in cui abbiamo lanciato Flee - ha spiegato Ratti in un’intervista rilasciata a La Repubblica alcuni mesi fa - abbiamo agito osservando le tendenze del mercato e come si registrasse un calo nell’interesse nel possesso di un veicolo. Un trend evidenziato soprattutto tra i Millennials. Oggi, dopo due anni di attività, aggiungiamo: oltre a ‘non volere’ più l’automobile di proprietà come una volta, gli under 40 preferiscono pagarla in proporzione all’uso che ne fanno effettivamente. Tra di loro, infatti, solo un residuale 6% sceglie le nostre soluzioni a rata fissa”.

Come funziona il Pay per use di Flee

Con il pay per use di Flee il canone si compone di una parte fissa e di una parte variabile che si calcola sull’effettiva distanza percorsa ogni mese. In caso di superamento dei 1.250 km al mese, la rata si blocca e non ci saranno così ulteriori incrementi. Un sistema che è funzionale anche per chi utilizza l’auto soltanto quando veramente ne ha bisogno. Incluso nel canone ci sono la vettura a noleggio, un pacchetto assicurativo che varia dall’opzione Prime, la più completa, alla Lite.

Non solo noleggio auto

L’idea della mobilità di Moov però non si esaurisce al noleggio dell’auto ma vuole creare un ecosistema che offra anche altri servizi: “La nostra idea è creare modelli flessibili che contribuiscano a decongestionare il traffico urbano mediante la combinazione tra mezzi condivisi, meno voluminosi e di micromobility che garantiscano la sostenibilità e la sicurezza”.