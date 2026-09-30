Come funziona la deroga

Milano è regolata da due grandi zone a traffico limitato: Area C, cioè la ZTL del centro storico con ingresso a pagamento, e Area B, che copre gran parte del territorio comunale con divieti per i veicoli più inquinanti. Per l'Area B, il Comune di Milano ha spiegato, con una recente nota, che il sistema attuale prevede 25 giorni di deroga per i residenti a Milano e per le imprese con sede operativa in città e cinque giorni per i non residenti e le imprese con sede operativa in un altro comune. Dall’1 ottobre per tutti loro non sarà richiesta la registrazione della targa per i primi cinque giorni (anche non consecutivi). Per i soggetti che possono beneficiare di 25 giorni di deroga, a partire dal sesto giorno, sarà invece necessario registrare il veicolo sul portale di Area B per poter usufruire dei restanti 20 ingressi disponibili. "Abbiamo deciso di rendere più semplice e immediato l’utilizzo delle deroghe ad Area B", ha spiegato l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, "garantendo l’accesso automatico alle prime 5 giornate annuali per tutti coloro che ne hanno diritto, limitando gli adempimenti amministrativi solo a chi, residente o impresa con sede a Milano, voglia usufruire anche dei restanti 20 ingressi".

Le novità per l’Area C

Novità anche in ambito di Area C, ma non nell’immediato. Dal prossimo anno sarà introdotta la dematerializzazione delle modalità di vendita dei titoli giornalieri di accesso agevolati (4,50 euro invece di 7,50) per chi parcheggia in una delle autorimesse convenzionate all’interno di Area C. Il cambiamento è stato introdotto anche per via dell’interesse manifestato dalle autorimesse convenzionate di superare l’attuale sistema cartaceo e introdurre una modalità interamente digitale per la vendita e l'attivazione dei titoli agevolati. "Ciò consentirà di ridurre i costi diretti connessi a stampa, distribuzione, gestione e rendicontazione dei titoli cartacei, nonché i costi indiretti derivanti dalle attività di assistenza agli utenti per l’attivazione dei titoli ovvero l’associazione del titolo di accesso alla targa del veicolo interessato", si legge sul sito del Comune di Milano. A partire dal 1° aprile 2027 i titoli agevolati potranno essere acquistati, pagati e attivati esclusivamente in modalità digitale. I titoli cartacei già acquistati dalle autorimesse e non ancora utilizzati potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2027.