Milano, cade albero in piazza Risorgimento: tre feriti. FOTO

Tre passanti sono rimasti feriti. Polizia locale, vigili del fuoco e soccorso sanitario sul posto. I pompieri hanno immediatamente liberato le vittime tagliando il tronco con le motoseghe
- Un grosso albero, un bagolaro, è caduto questa mattina in piazza Risorgimento a Milano. L'allarme è scattato alle 9.56 e sono rimaste coinvolte tre persone subito soccorse. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, Polizia di Stato e Polizia locale.
- Tre persone sono rimaste ferite a seguito dell'improvviso crollo di un albero in Piazza Risorgimento, a Milano. Una donna di 20 anni e un uomo di 41 anni sono state trasportate in codice giallo al Policlinico mentre la terza, un uomo di 41 anni originario del Bangladesh ancora sotto osservazione da parte dei sanitari del 118, versa in condizioni più critiche.
- Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, Polizia di Stato e Polizia locale. I pompieri stanno procedendo alla rimozione dell'albero, tagliando progressivamente i rami per liberare l'area e consentire la messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del crollo.
- Le forze dell'ordine sul posto hanno iniziato gli accertamenti per chiarire le cause del crollo.
- Non è chiaro cosa abbia causato il crollo e se le piogge intense delle ultime settimane possano avere in qualche modo influito a indebolire la tenuta delle radici.
- Secondo quanto hanno raccontato alcuni residenti della zona a Il Corriere della Sera, però, quell'albero era ammalorato e notevolmente inclinato. Tanto che "i camioncini più alti del mercato non passavano neanche più". I residenti lo avevano segnalato.
- I vigili del fuoco di Benedetto Marcello giunti sul posto hanno provveduto a rimuovere il grosso ramo staccatosi improvvisamente senza dare scampo ai tre passanti, e a mettere in sicurezza l'area.