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Milano, cade albero in piazza Risorgimento: tre feriti. FOTO

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Tre passanti sono rimasti feriti. Polizia locale, vigili del fuoco e soccorso sanitario sul posto. I pompieri hanno immediatamente liberato le vittime tagliando il tronco con le motoseghe

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