Crolla un albero in piazza Risorgimento a Milano, passanti feriti

Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano coinvolgendo anche alcuni passanti. L’allarme è scattato alle 9.56 di lunedì mattina quando il grosso bagolaro, appartenente alla famiglia delle Cannabaceae e comunemente chiamato “spaccasassi”, è crollato nella piazza, in zona est della città. Una donna di 20 anni e un uomo di 41 sono rimasti coinvolti e subito soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale.

I pompieri stanno procedendo alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'area e consentire la messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del crollo e capire se l'albero fosse malato e pericolante da tempo oppure se il maltempo degli ultimi giorni abbia influito sulla caduta.