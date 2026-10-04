Milano, incendio in appartamento: morta 75enne, evacuati i vicini

Una donna di 75 anni è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. È accaduto a Milano, in via Demonte, poco prima delle 13.30. Il Niat (Nucleo investigativo antincendi territoriale) regionale dei vigili del fuoco sta indagando sulla dinamica.

L'intervento dei vigili del fuoco

Dai primi accertamenti, sembra che il fuoco abbia avvolto in pochissimi minuti l'immobile. Per questo, non c’è stato nulla da fare per la donna, nonostante l'arrivo immediato delle squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni. I pompieri hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, di cui una avvolta dalle fiamme: se non fossero state spente, si sarebbe potuta determinare un'esplosione. I fumi prodotti dalla combustione hanno anche costretto all'evacuazione dei residenti al piano superiore: alcuni sono stati curati sul posto dal personale del 118, ma senza ospedalizzazione. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica.