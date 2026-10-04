Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
Arrow-link
Arrow-link

Milano, incendio in appartamento: morta 75enne, evacuati i vicini

Cronaca

Dai primi accertamenti, sembra che il fuoco abbia avvolto in pochissimi minuti l'immobile. Non c'è stato nulla da fare per la donna, nonostante l'intervento immediato delle squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una donna di 75 anni è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. È accaduto a Milano, in via Demonte, poco prima delle 13.30. Il Niat (Nucleo investigativo antincendi territoriale) regionale dei vigili del fuoco sta indagando sulla dinamica.

L'intervento dei vigili del fuoco

Dai primi accertamenti, sembra che il fuoco abbia avvolto in pochissimi minuti l'immobile. Per questo, non c’è stato nulla da fare per la donna, nonostante l'arrivo immediato delle squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni. I pompieri hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, di cui una avvolta dalle fiamme: se non fossero state spente, si sarebbe potuta determinare un'esplosione. I fumi prodotti dalla combustione hanno anche costretto all'evacuazione dei residenti al piano superiore: alcuni sono stati curati sul posto dal personale del 118, ma senza ospedalizzazione. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica.

Approfondimento

Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti
milano
FOTOGALLERY

1/14
Cronaca

Palermo, incendio Conca d’Oro: dentro il centro commerciale devastato

Le immagini esclusive dall’interno del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo mostrano le conseguenze dell’incendio divampato il primo settembre e ormai spento. Oltre 15 squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nelle operazioni, mentre sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo e la valutazione dei danni. Tra i lavoratori cresce intanto la preoccupazione per le possibili conseguenze occupazionali.

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Torino, vuole uccidere compagna, lei scappa da vicini e si salva

Cronaca

Questa la ricostruzione dei carabinieri rispetto a quanto successo oggi nel quartiere Barriera di...

Napoli, cade da una scala e muore: lavorava in nero su tetto capannone

Cronaca

L'uomo è morto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato per gravi ferite da...

San Francesco, celebrazioni ad Assisi per 800 anni dalla morte. FOTO

Cronaca

Culminano oggi, 4 ottobre, le celebrazioni per l'anniversario della scomparsa del Santo Patrono...

10 foto

Pescara, donna travolta e uccisa da un pullman al terminal dei bus

Cronaca

Inutili i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Sono...

Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti

Cronaca

L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina e l'intervento, per quanto l'incendio ora sia...

Cronaca: i più letti