Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti

L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina e l'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno e, a quanto si apprende, le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili

Un vasto incendio è divampato, all'alba di oggi, nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina e l'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno e, a quanto si apprende, le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili.

I soccorsi

I primi report parlano di un ferito in codice rosso, sette in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi venti vigili del fuoco con cinque mezzi oltre a sei mezzi del Suem 118. Le difficoltà dell'intervento di soccorso sono state legate anche alla presenza di bombole di Gpl e di vetture. A un certo punto è stata pure avvertita un'esplosione. Le persone ferite sono state portate all'ospedale di Peschiera del Garda, ma sono state allertate anche le altre strutture del territorio. Non è ancora chiaro da che cosa sia scaturito l'incendio.