Incendio in campeggio a Castiglione Pescaia, 600 evacuati

La località colpita dalle fiamme è Rocchette, vicino a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Il forte incendio, che ha lambito un campeggio, ha provocato l’evacuazione di 600 turisti per i quali la prefettura ha messo a disposizione il palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d'ombra. Per il trasferimento sono stati utilizzati i mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Sul posto volontari e i vigili del fuoco. Ci sono anche due elicotteri antincendio in volo.

Intorno alle 18 circa la Regione Toscana ha comunicato che l'incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica.

Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Il fuoco si sta allargando alla vicina pineta di Roccamare. Qui, secondo quanto si apprende, fra gli ospiti in vacanza ci sarebbe anche l'ex parlamentare e ministro Rosy Bindi.