Incendi, turisti intossicati a Matera: neonato in ospedale

A causa del vasto incendio a Metaponto Lido, un bambino di otto mesi è ricorso alle cure mediche e, dopo il soccorso dei sanitari del 118, è stato trasferito all’ospedale a Policoro (Matera). Anche altre due persone sono state soccorse per difficoltà respiratorie e lievi ustioni. Sul posto, insieme agli agenti del commissariato di Polizia di Marconia di Pisticci, stanno operando decine di Vigili di fuoco e di uomini delle forze dell'ordine e della Protezione civile. Gli ospiti di un villaggio e di due campeggi, in via precauzionale, sono stati fatti allontanare.

I roghi

Due incendi di vaste dimensioni, alimentati dal forte vento, sono divampati nelle scorse ore sulla costa jonica lucana, a Metaponto di Bernalda (Matera), dove sono in azione anche due elicotteri e due aerei Canadair. Le fiamme si sono propagate in una zona dove sono presenti un villaggio e due campeggi, ma fino a questo momento la situazione è sotto controllo. In un post pubblicato sui profili social, il Comune di Bernalda ha scritto che "tutte le persone che dimorano o si trovano nelle zone interessate devono immediatamente allontanarsi, evitare di rimanere all'interno delle abitazioni e mettersi in sicurezza". La stessa amministrazione comunale di Bernalda, inoltre, "condanna con fermezza questi atti criminali che mettono a rischio la sicurezza delle persone, danneggiano il nostro territorio e devastano interi ecosistemi naturali. È inaccettabile e intollerabile. Le forze dell'ordine sono operative anche per individuare eventuali responsabili".

Le indicazioni della sindaca

Il vasto incendio che ha interessato la zona di Metaponto Lido "è, attualmente, quasi sotto controllo, grazie al lavoro incessante dei Vigili del fuoco, delle squadre di protezione civile e dei volontari". Lo ha scritto l'amministrazione comunale di Bernalda (Matera) in un post nel quale è specificato che "tuttavia, a causa del forte vento, non vi è ancora la certezza di poter rientrare in sicurezza nei villaggi turistici e nelle aree evacuate". L'amministrazione comunale "ha attivato un punto di raccolta presso il Palazzetto dello Sport di Metaponto Borgo, dove tutti gli sfollati possono trovare accoglienza, assistenza e accesso ai servizi essenziali". Saranno forniti pasti caldi "a chi non potrà rientrare nelle strutture ancora a rischio o danneggiate. Chiediamo a tutta la cittadinanza di mantenere la calma, seguire solo le comunicazioni ufficiali e non recarsi nelle aree interessate, per non ostacolare le operazioni in corso". "Un grazie sincero" è stato espresso dalla sindaca Francesca Matarazzo "a tutti gli operatori e volontari impegnati senza sosta". La stessa prima cittadina è al lavoro con il prefetto Cristina Favilli e i vertici delle forze dell'ordine e della Protezione civile per fare il punto della situazione, in particolare per la gestione delle centinaia di turisti presenti nell'area, dove hanno lavorato diverse decine di Vigili di fuoco, di volontari, di uomini delle forze dell'ordine e della Protezione civile.