Un'altra giornata importante per l'inchiesta sul giallo di Pietracatella. A Torino, dove si è trasferita dal Molise per frequentare l'università, gli investigatori hanno sentito nuovamente Alice Di Vita, sorella della quindicenne Sara e figlia di Antonella Di Ielsi, morte per avvelenamento da ricina dopo Natale l'anno scorso . La testimonianza di Alice viene raccolta il giorno successivo a quello che è stato l'interrogatorio più lungo da quando è stata aperta l'inchiesta dalla Procura di Larino (Campobasso) per duplice omicidio. Ieri è rimasto oltre tredici ore, in questura a Campobasso, lo zio paterno, Antonello Di Vita. Anche l'uomo, come Alice, vive nel capoluogo piemontese.

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"Il lavoro comincia ora". Risponde così Marco Graziano, capo della Squadra Mobile, mentre con gli altri uomini della polizia di Campobasso, nella tarda mattinata di oggi, lascia Berlino dopo gli accertamenti irripetibili per il caso di Pietracatella, svolti negli ultimi due giorni. Un modo per ribadire che gli accertamenti veri, quelli per capire a chi appartengono le tracce di dna trovate su 5 reperti prelevati nella casa della famiglia Di vita, saranno quelli svolti nei prossimi giorni a Campobasso. Sono stati gli esperti del Robert Koch Institute, che da mesi cercano le tracce della ricina che ha ucciso Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, ad avvisare gli investigatori italiani, qualche settimana fa, dopo aver rilevato le tracce biologiche su un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. Bisognerà ora stabilire a chi appartengono quelle impronte, se ai componenti della famiglia Di Vita o ad altre persone. Sul fronte scientifico ora l'inchiesta prosegue su due binari paralleli: a Campobasso gli esami sulle tracce biologiche e a Berlino quelle per cercare la ricina su alimenti e reperti. Nei laboratori del Koch il lavoro proseguirà ancora per settimane. La proroga concessa dalla procura scade tra una settimana, ma quasi certamente saranno concessi ulteriori trenta giorni per ultimare il lavoro.