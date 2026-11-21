"Voglio piantare un seme tra i ragazzi" avrebbe detto un imprenditore che ha scelto di investire nella consapevolezza delle nuove generazioni, senza chiedere nulla in cambio e senza voler vedere il proprio nome sui giornali

“Voglio piantare un seme tra i ragazzi”

È un film necessario" è stato il pensiero dell'imprenditore a commento del film, diretto da Paola Randi e ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, che racconta la vicenda della giovane attraverso lo sguardo della sua famiglia. L’ iniziativa arriva a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Voglio piantare un seme tra i ragazzi" avrebbe detto l’imprenditore anonimo. L'obiettivo è offrire ai giovani un'occasione per riflettere sul rispetto, sulle relazioni e sulla violenza di genere attraverso il linguaggio del cinema.