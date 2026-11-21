"Voglio piantare un seme tra i ragazzi" avrebbe detto un imprenditore che ha scelto di investire nella consapevolezza delle nuove generazioni, senza chiedere nulla in cambio e senza voler vedere il proprio nome sui giornali
“Se domani non torno” il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin in programma da ieri al Cinema Moderno di Lodi, è stato già visto gratuitamente da centinaia di studenti del Cfp Calam, un istituto di formazione professionale della città. Grazie al gesto di generosità di un imprenditore che ha fatto una richiesta ben precisa: rimanere anonimo.
“Voglio piantare un seme tra i ragazzi”
È un film necessario" è stato il pensiero dell'imprenditore a commento del film, diretto da Paola Randi e ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, che racconta la vicenda della giovane attraverso lo sguardo della sua famiglia. L’ iniziativa arriva a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Voglio piantare un seme tra i ragazzi" avrebbe detto l’imprenditore anonimo. L'obiettivo è offrire ai giovani un'occasione per riflettere sul rispetto, sulle relazioni e sulla violenza di genere attraverso il linguaggio del cinema.
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Non è la prima volta che l'imprenditore compie un gesto simile
Nel 2023 aveva già acquistato centinaia di biglietti per permettere ad altri studenti di vedere “C'è ancora domani", il film di Paola Cortellesi dedicato all'emancipazione femminile e alla violenza domestica incentrato su una donna, vittima di violenza e prigioniera dell'oppressione della società italiana del Dopoguerra, che trova la via verso l'emancipazione anche grazie al diritto al voto.