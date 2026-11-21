L'operazione è stata condotta dalle compagnie di Manfredonia e Cerignola. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno complessivamente interessato 17 persone fisiche e 9 società, tra cui un'agenzia di scommesse, che veniva utilizzata per riciclare il denaro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Evasione fiscale, trasferimento fraudolento di valori e sale scommesse per ripulire danaro proveniente da reati come gli assalti ai portavalori. Sono tra le accuse in base alle quali la guardia di finanza con il supporto dello Scico ha arrestato e messo ai domiciliari tre persone di Cerignola e sequestrato beni per oltre quattro milioni di euro. Tra i beni sequestrati ci sono due ville di lusso: in una è stato scoperto un bunker sotterraneo il cui ingresso era nascosto dietro una cuccia per cani.

Scoperto bunker sotto cuccia per cani L'operazione è stata condotta dalle compagnie di Manfredonia e Cerignola. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno complessivamente interessato 17 persone fisiche e 9 società, tra cui un'agenzia di scommesse, che veniva utilizzata per riciclare il denaro frammentandolo in numerose false scommesse ad intestatari fittizi. Le ipotesi di reato sono di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, omessa dichiarazione fiscale e violazioni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Approfondimento Manfredonia, aggressione con catene e bastoni: 4 minori denunciati