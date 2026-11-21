Foggia, sala scommesse per riciclare denaro sporco: tre arresti e 4 milioni sequestratiCronaca
L'operazione è stata condotta dalle compagnie di Manfredonia e Cerignola. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno complessivamente interessato 17 persone fisiche e 9 società, tra cui un'agenzia di scommesse, che veniva utilizzata per riciclare il denaro
Evasione fiscale, trasferimento fraudolento di valori e sale scommesse per ripulire danaro proveniente da reati come gli assalti ai portavalori. Sono tra le accuse in base alle quali la guardia di finanza con il supporto dello Scico ha arrestato e messo ai domiciliari tre persone di Cerignola e sequestrato beni per oltre quattro milioni di euro. Tra i beni sequestrati ci sono due ville di lusso: in una è stato scoperto un bunker sotterraneo il cui ingresso era nascosto dietro una cuccia per cani.
Scoperto bunker sotto cuccia per cani
L'operazione è stata condotta dalle compagnie di Manfredonia e Cerignola. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno complessivamente interessato 17 persone fisiche e 9 società, tra cui un'agenzia di scommesse, che veniva utilizzata per riciclare il denaro frammentandolo in numerose false scommesse ad intestatari fittizi. Le ipotesi di reato sono di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, omessa dichiarazione fiscale e violazioni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
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Oltre ad attività che consentivano una ingente evasione fiscale, le indagini hanno evidenziato un sistema fraudolento di trasferimento di valori, realizzato attraverso prestanome di società formalmente autonome ma, secondo l'ipotesi accusatoria, riconducibili ad un unico centro decisionale e di interessi economici. Il sistema era stato creato per schermare l'effettiva titolarità delle disponibilità patrimoniali accumulate e ostacolarne la riconducibilità ai reali beneficiari, ritenuti esponenti della criminalità organizzata cerignolana specializzata negli assalti ai portavalori.