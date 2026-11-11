Perché Giulia Cecchettin è diventata un simbolo

L'11 novembre 2023, il suo femminicidio ha scosso l'opinione pubblica e segnato uno spartiacque nel dibattito sulla violenza di genere. Dalla reazione della famiglia, che ha trasformato il dolore in impegno civile, alla mobilitazione nelle piazze, la sua storia è diventata un simbolo di cambiamento. Ma quanto è cresciuta davvero la consapevolezza tra le nuove generazioni? Ne parliamo con la sociologa Cristina Pasqualini, curatrice di "In nome di Giulia. Il coraggio di cambiare della Generazione Z"