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Cronaca

Perché Giulia Cecchettin è diventata un simbolo

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini
©Getty

L'11 novembre 2023, il suo femminicidio ha scosso l'opinione pubblica e segnato uno spartiacque nel dibattito sulla violenza di genere. Dalla reazione della famiglia, che ha trasformato il dolore in impegno civile, alla mobilitazione nelle piazze, la sua storia è diventata un simbolo di cambiamento. Ma quanto è cresciuta davvero la consapevolezza tra le nuove generazioni? Ne parliamo con la sociologa Cristina Pasqualini, curatrice di "In nome di Giulia. Il coraggio di cambiare della Generazione Z"

 

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