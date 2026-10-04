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Cortina d’Ampezzo, frana di grandi dimensioni si stacca dalle Tofane

Cronaca

Il distacco ha interessato il massiccio montuoso delle Dolomiti situato a ovest di Cortina d'Ampezzo. Proprio in quel momento l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava ultimando il recupero di un'escursionista di 52 anni infortunata, poi portata in eliambulanza all'ospedale Codivilla

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Il distacco di una frana di ingenti dimensioni dalle pareti Nord della Tofana di Dentro è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, interessando presumibilmente la Val Travenanzes, attraversata da sentieri. Proprio in quel momento l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava ultimando il recupero di un'escursionista di 52 anni che si era infortunata ad un ginocchio lungo sulla normale alla Tofana di Rozes. La donna è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 10 metri. L'eliambulanza è quindi volata all'ospedale Codivilla, dove ha lasciato l'infortunata per poi imbarcare due soccorritori della guardia di finanza di Cortina, per effettuare un sorvolo dell'area interessata. La frana sul massiccio montuoso delle Dolomiti situato a ovest di Cortina d'Ampezzo ha provocato la fitta presenza di polveri sospese nell'aria che ha impedito all’elicottero di avvicinarsi all’area interessata.

tofane

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