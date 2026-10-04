"A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto". Sono queste le parole dei genitori di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007. Giuseppe e Rita Poggi hanno parlato a Verissimo, su Canale 5, dopo la conclusione della nuova indagine della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio. Per l’omicidio – dopo la prima indagine – è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, che ora sta valutando con i suoi legali una richiesta di revisione della condanna.

Le parole dei genitori di Chiara Poggi

Durante l’intervista, Giuseppe Poggi ha spiegato: “Noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi, e sono lunghi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Non è che ci intestardiamo. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto”, però “non è che perché una procura fa un'indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea”. Rita Poggi, poi, ha aggiunto: "Per noi è quello. Fino a quando la giustizia non ci darà un altro nome. Se ne darà un altro, ne prenderemo atto". E ancora: “Per noi vale la sentenza dello Stato italiano. Quando la giustizia italiana dirà qualcos'altro, ne prenderemo atto”. Il padre di Chiara Poggi ha parlato anche del risarcimento che Stasi sta versando alla famiglia della vittima: "C'è un conto corrente intestato a tutti e tre, Alberto versa i due quinti di quello che prende andando a lavorare" e i soldi "sono là sul conto", ha spiegato GIuseppe Poggi, aggiungendo che, nel caso, non sarà un problema restituirli.