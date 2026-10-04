Introduzione
L’inizio d’autunno caldo e soleggiato che ha segnato quasi tutta l'Italia sta per lasciare spazio al maltempo. L’alta pressione sarà sostituita dalle correnti atlantiche, che porteranno un’instabilità più diffusa sullo Stivale, dando il via a un periodo più tipicamente autunnale. Ecco dove e quando arriva il maltempo (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Le previsioni del meteo di lunedì 5 ottobre
La prossima settimana si apre con un quadro ancora positivo: la giornata di lunedì proseguirà nel segno del tempo stabile su buona parte del Paese. I meteorologi de iLMeteo.it segnalano però la possibilità di locali piogge sui rilievi alpini al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso con deboli piogge lungo il litorale toscano e nuvole sulla Sardegna. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Fa ancora piuttosto caldo: valori massimi attesi tra i 22 e i 26°C gradi su tutte le città al Nord, 26-27°C a Firenze e a Roma e 25-26°C a Palermo e a Napoli.
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Martedì 6 ottobre inizia a cambiare il meteo
Il meteorologo Federico Brescia spiega che a partire da martedì 6 ottobre "le simulazioni modellistiche mostrano i primi segnali di una sostanziale variazione dell'assetto sinottico generale”. A cambiare il quadro è il cedimento della struttura anticiclonica di origine tropicale sul fronte orientale, accompagnato "dall’avvicinamento di una saccatura di origine atlantica da ovest". È proprio l'ingresso di queste correnti, che dal Nord Europa si sono spostate verso la Penisola iberica, che porterà a un progressivo peggioramento del meteo. Il ciclone si sposterà verso est andando ad agire anche su Francia e Germania e coinvolgendo nel mentre le regioni del Nord e del Centro Italia con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Brescia segnala quindi la "formazione dei primi temporali strutturati della stagione, in particolare a ridosso delle regioni tirreniche".
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Le previsioni del meteo di martedì 6 ottobre
Ecco quindi che martedì 6 ottobre al Nord il tempo sarà variabile, con locali rovesci sui rilievi emiliani e alpini, mentre altrove si alternano nubi e schiarite. Al Centro si segnalano molte nubi sui settori tirrenici con locali deboli piogge su Toscana e Lazio e un contestuale calo termico (ma molto leggero) Molte nuvole anche sulla Sardegna e al Sud, in particolare su Sicilia e Calabria, anche con piogge. Temperature in lieve diminuzione anche qui.
Le previsioni del meteo di mercoledì 7 ottobre
Per mercoledì 7 ottobre si prevedono piogge moderate tra Liguria e Piemonte e nubi, ancora alternate a schiarite, sul resto delle regioni settentrionali. Al Centro continuerà a piovere localmente sempre su Toscana e Lazio, a cui si aggiunge l’Umbria, mentre ci saranno ampie schiarite sul versante adriatico. Pioggia anche al Sud: nubi e precipitazioni sparse sui settori tirrenici e ionici, anche a carattere di rovescio.
Le previsioni del meteo di giovedì 8 ottobre, ecco i temporali
Giovedì 8 ottobre, spiega sempre iLMeteo.it, “il sistema perturbato interesserà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali”. Si prevedono poi “fenomeni meno continui al Nord-Ovest, seguiti da una recrudescenza serale su Triveneto e basso Tirreno”. A livello delle temperature, continua un “generico calo”.
Le previsioni di venerdì 9 ottobre e del weekend
Per venerdì 9 ottobre e per il fine settimana del 10-11 una “residua instabilità” continuerà a portare piogge sparse sul Triveneto e sul Centro-Sud, alternate a fasi asciutte. Si profila però anche la possibilità di un nuovo aumento della pressione durante il weekend, che potrebbe favorire un graduale ripristino di condizioni di stabilità. Resta da vedere come si svilupperà la situazione nel corso della settimana.
Le previsioni a lungo termine
Guardando ancora più in avanti, le previsioni a lungo termine de iLMeteo.it parlano di una circolazione depressionaria per il 12, il 13 e il 14 ottobre, con conseguente instabilità e piogge un po' ovunque, ma in generale più al Centro-Sud che al Nord. Il 15 e il 16 ottobre ci si attende una pressione "piuttosto bassa", con tempo ancora instabile, piogge e schiarite su molti territori della Penisola.
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