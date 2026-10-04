Il meteorologo Federico Brescia spiega che a partire da martedì 6 ottobre "le simulazioni modellistiche mostrano i primi segnali di una sostanziale variazione dell'assetto sinottico generale”. A cambiare il quadro è il cedimento della struttura anticiclonica di origine tropicale sul fronte orientale, accompagnato "dall’avvicinamento di una saccatura di origine atlantica da ovest". È proprio l'ingresso di queste correnti, che dal Nord Europa si sono spostate verso la Penisola iberica, che porterà a un progressivo peggioramento del meteo. Il ciclone si sposterà verso est andando ad agire anche su Francia e Germania e coinvolgendo nel mentre le regioni del Nord e del Centro Italia con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Brescia segnala quindi la "formazione dei primi temporali strutturati della stagione, in particolare a ridosso delle regioni tirreniche".

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