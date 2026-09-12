Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Il ricordo di Emma Bonino, storica leader dei Radicali morta a 78 anni, trova spazio sulle prime pagine della maggior parte dei giornali di oggi, sabato 12 settembre. Tra gli altri temi principali: lo scontro in Aula sulla legge elettorale, la decisione dei giudici di spegnere gli altiforni dell’ex Ilva, gli Houthi che avanzano lungo il Mar Rosso. Sui quotidiani sportivi aperture dedicate alla quarta giornata di Serie A