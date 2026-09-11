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Emma Bonino, martedì 15 settembre i funerali di Stato laici a Roma

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Le esequie di Stato dell’ex senatrice morta all’età di 78 anni saranno celebrate il 15 settembre alle 12.30 nella Protomoteca del Campidoglio. La camera ardente sarà aperta domenica 13 e lunedì 14 settembre. Lunedì sera +Europa ha organizzato una veglia civile in piazza del Campidoglio

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Le esequie di Stato di Emma Bonino, ex senatrice morta all’età di 78 anni, si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30 nella Protomoteca del Campidoglio, a Roma (LA FOTOSTORIA). La cerimonia si svolgerà in forma laica, con una commemorazione ufficiale. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

La camera ardente al Campidoglio

 

La camera ardente sarà allestita nella Protomoteca del Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19.

 

Lunedì la veglia civile di +Europa

 

Lunedì 14 settembre, a partire dalle 19, +Europa ha organizzato una veglia civile in piazza del Campidoglio per consentire a cittadini, esponenti politici e rappresentanti della società civile di ricordare pubblicamente Emma Bonino.

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