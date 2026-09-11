Le esequie di Stato dell’ex senatrice morta all’età di 78 anni saranno celebrate il 15 settembre alle 12.30 nella Protomoteca del Campidoglio. La camera ardente sarà aperta domenica 13 e lunedì 14 settembre. Lunedì sera +Europa ha organizzato una veglia civile in piazza del Campidoglio

