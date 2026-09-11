È morta Emma Bonino, per decenni protagonista della politica italiana

Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento, che aveva indotto un cauto ottimismo, si era registrato prima del repentino peggioramento delle sue condizioni. Aveva 78 anni. Unanime il cordoglio della politica. Meloni: "Per decennni voce forte della politica"

Bonino era stata ricoverata in ospedale, presso il Santo Spirito di Roma, il 7 settembre, per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle condizioni si era registrato prima di un nuovo repentino peggioramento. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione anche ieri era stata definita "delicata".

È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei Radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario Ue, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa.

La vita e la politica, un tutt'uno indissolubile

Nata a Bra, nel cuneese, nel marzo del 1948, Bonino si laurea in Lingue alla Bocconi nel '72. Ma è la Milano dei primi anni Settanta, quella dei fermenti civili e delle piazze calde, a segnarne il destino. Nel 1975 fonda il Cisa e mette in atto quello che diventerà' il "metodo radicale" per eccellenza: l'autodenuncia. Finisce in carcere per aver sostenuto la pratica di aborti clandestini quando l'interruzione di gravidanza era ancora un reato da codice penale fascista. E' il punto di non ritorno. L'incontro con Marco Pannella sigilla un sodalizio che cambierà la storia dei diritti e del costume in Italia. Nel 1976, a soli 28 anni, varca la soglia della Camera dei Deputati. Da quel momento, la sua traiettoria politica diventa un pendolo perfetto tra le battaglie civili, a volte 'di nicchia', e i palcoscenici internazionali. La sua determinazione la porta nel 1995 a Bruxelles come Commissaria Europea agli Aiuti Umanitari e alla Pesca nella

Commissione Santer. È lì, tra i campi profughi dei Balcani e le crisi nell'Africa dei Grandi Laghi, che Bonino si guadagna i gradi di "leader globale", battendosi in prima linea per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale e contro le mutilazioni genitali femminili. Il ritorno alla

politica interna la vede protagonista nei governi di centrosinistra. È Ministra del Commercio Internazionale nel Prodi II, Vicepresidente del Senato, e infine Ministra degli Affari Esteri nel governo Letta tra il 2013 e il 2014. Una nomina, quest'ultima, arrivata a furor di popolo da

un'opinione pubblica che ne riconosceva lo spessore internazionale. Negli ultimi anni, la sfida più difficile si è spostata sul piano personale.

La malattia e la nascita di +Europa

Nel 2015 l'annuncio della malattia - un microcitoma polmonare - affrontata senza nascondersi, rivendicando il diritto alla fragilità ma senza cedere un millimetro sul terreno dell'impegno. È in questo scenario che nasce l'avventura di +Europa, la sua ultima creatura politica concepita nel 2017 per arginare l'ondata sovranista e rimettere l'europeismo al centro del dibattito nazionale. Un'avventura vissuta con la passione di sempre fino alle dimissioni dalla presidenza arrivate all'inizio del 2025. Dopo la scomparsa, il nome di Emma Bonino resta il simbolo di un'Italia laica, transnazionale e ostinatamente aggrappata ai diritti civili. Una figura che, anche nei momenti di maggiore isolamento politico, ha saputo dimostrare come le idee, se sostenute dal coraggio personale, possano scardinare le resistenze del Palazzo.