Ex capo Polizia Franco Gabrielli entra in politica: fonderà un partito

Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, annuncia in un'intervista al Corriere della Sera la decisione di entrare in politica e di accompagnare il progetto di Ernesto Maria Ruffini. "Lo faccio senza chiedere ruoli o garanzie: prima viene il progetto, poi il resto", dice

"Non mi avventurerò in solitaria" - precisa -, ma accompagnerò un progetto già in cammino: quello di Ernesto Maria Ruffini". Una scelta legata al fatto che "vi ho riconosciuto valori molto vicini ai miei. Lo faccio senza chiedere ruoli o garanzie: prima viene il progetto, poi il resto".

"Ho deciso. Avrei potuto aspettare la nascita di un governo che mi affidasse magari qualche incarico. Ma non è questo che mi interessa. Credo sia più importante impegnarsi in prima persona nella costruzione di una nuova idea di Paese", rivela Gabrielli in un'intervista al "Corriere della Sera".

La storia "politica" di Gabrielli

Gabrielli ricorda di avere "dai 14 ai 24 anni militato nel Movimento giovanile della Democrazia cristiana, arrivando a responsabilità nazionali. Poi scelsi un altro modo di servire il Paese". "Per trentotto anni - continua - ho lavorato nelle istituzioni, avendo come faro l’articolo 54 della Costituzione: disciplina e onore. Non rinnego nulla e non cambio natura. Torno alla politica con la stessa idea di servizio che ha accompagnato tutta la mia vita pubblica".

Quanto alle informazioni accumulate negli anni nel suo incarico di capo della polizia "non appartengono - spiega - alla persona che ricopre quell’incarico; appartengono allo Stato e restano protette dalla legge e dal dovere di riservatezza". Quanto ai dossieraggi - ribadisce - "posso essere molto netto: non li ho mai praticati e non fanno parte della mia cultura istituzionale. Semmai credo che ai cittadini possa interessare avere persone con esperienza e competenza. E la mia esperienza non si esaurisce nella polizia: comprende la protezione civile, l’intelligence, la gestione delle emergenze e il funzionamento concreto della macchina pubblica".