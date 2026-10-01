L'incremento previsto è di 3.200 unità, da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Dopo le tensioni, la risoluzione è stata votata dall'intera maggioranza

Via libera in commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10mila i militari impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità, da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili.

Prevista anche l'assunzione di nuovi carabinieri

La risoluzione, votata da tutta la maggioranza e di cui è primo firmatario il leghista Eugenio Zoffili, prevede anche l'estensione dei presidi militari ai 61 capoluoghi di provincia oggi sprovvisti e l'assunzione di nuovi carabinieri. L'intesa è arrivata dopo le tensioni nella maggioranza sul potenziamento dell'operazione, con la Lega in pressing per aumentare il contingente e Fi e FdI più cauti.