Legge elettorale, oggi il primo voto a scrutinio segreto alla Camera

Montecitorio si esprime sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, mentre la prossima settimana ci sarà il voto finale. Il timore della maggioranza è legato a possibili franchi tiratori, mentre le opposizioni continuano ad attaccare la riforma per le preferenze, i capolista non alternati per genere, il premio e l'indicazione del presidente del Consiglio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo il via libera del Senato, inizia l’ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura dato che - come detto più volte dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni - un passo falso in Aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l’8 ottobre.

Il timore dei franchi tiratori Il clima è quindi di attesa, con il timore di possibili franchi tiratori di maggioranza. Lega e Forza Italia sono i meno entusiasti dello Stabilicum. Peraltro, secondo alcune proiezioni che circolano tra i deputati, nel caso in cui il centrodestra uscisse sconfitto la riforma produrrebbe una riduzione drastica degli eletti tra i deputati azzurri e del Carroccio. E stavolta non sarà permesso inviare 'controllori' dei deputati dalla tribuna della stampa come accaduto a luglio, quando alcuni dipendenti del gruppo di FdI girarono alcuni video dalla zona destinata ai giornalisti: la tribuna centrale è interdetta agli staff, che possono stare in quelle laterali, destinate ai cineoperatori, firmando come sempre il 'Codice di autoregolamentazione' con cui ci si impegna a non realizzare fotografie e riprese video improprie sullo svolgimento dei lavori. Approfondimento Preferenze e premio di governabilità, come funziona lo Stabilicum