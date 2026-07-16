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Legge elettorale, la Camera approva con 217 sì: il momento della votazione. VIDEO

Politica

Il momento in cui la Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Esultanza nel centrodestra, pochi minuti prima c'era stata tensione e proteste con le opposizioni (DIRETTA LIVEBLOG SULLA LEGGE ELETTORALE)

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