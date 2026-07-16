Il momento in cui la Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Esultanza nel centrodestra, pochi minuti prima c'era stata tensione e proteste con le opposizioni (DIRETTA LIVEBLOG SULLA LEGGE ELETTORALE)
Prossimi Video
Salvini: "Legge elettorale? Tema a me lontano"
Politica
Crollo tribunale Bolzano, capo vvf: "Pensavamo un attentato"
Cronaca
Alby, l'ultimo Ulivo, il trailer del cortometraggio
Cinema
Legge elettorale, le parole di Donzelli contro l'opposizione
Politica
La Camera approva la legge elettorale
Politica
Mario Roggero: "Prendo atto: la mia pena come l'ergastolo"
Cronaca
Legge elettorale, Conte: Vi impediremo di prendere il potere
Politica