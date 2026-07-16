Il momento in cui la Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Esultanza nel centrodestra, pochi minuti prima c'era stata tensione e proteste con le opposizioni (DIRETTA LIVEBLOG SULLA LEGGE ELETTORALE)