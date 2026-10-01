Piccolo caso alla cerimonia di inaugurazione del 66esimo Salone Nautico Internazionale. La sindaca di Genova Silvia Salis non è salita sul palco insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un'assenza che ha fatto scattare la polemica, anche perché al momento del taglio del nastro era presente il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Secondo quanto emerso da fonti di Palazzo Chigi, Meloni è rimasta "sorpresa e dispiaciuta" quando, durante la cerimonia, si è accorta dell'assenza della sindaca di centrosinistra. La premier avrebbe quindi chiesto al presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, il motivo della mancata presenza di Salis, apprendendo in quel momento che si sarebbe trattato di un errore dell'organizzazione del Salone. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere per l'accaduto.