Leopolda, al via la quattordicesima edizione: programma e ospiti

Parte oggi il raduno politico ideato e guidato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e giunto alla sua quattordicesima edizione. Il titolo scelto per quest'anno è "Riprenderci Itaca": ad aprire la kermesse è il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Tra gli ospiti anche Mario Calabresi, Stefano Bonaccini, Fedez, Andrea Stroppa e Massimiliano Fuksas

Inizia oggi negli spazi dell’omonima stazione fiorentina ottocentesca la Leopolda 2026, la convention politica ideata e guidata da Matteo Renzi giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione. Il titolo scelto quest’anno è “Riprenderci Itaca”: si tratta “dell’ultima Leopolda prima delle elezioni politiche” e sarà un “momento centrale di inizio della campagna elettorale”, come ha confermato lo stesso Renzi. I richiami all’attualità politica e alle elezioni in arrivo nel 2027 saranno infatti un rimando costante lungo la tre giorni che si concluderà domenica 4 con l’intervento finale del leader di Italia Viva.

Gli ospiti

Nella sua Enews Renzi ha annunciato la presenza di diversi ospiti: ad aprire la kermesse, un dialogo-confronto tra il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e i giovani iscritti alla scuola di formazione politica “Meritare l’Europa”. Tra gli altri ospiti, i primi cittadini di Udine, Parma e Cagliari. E poi Fedez, oltre che l'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale e Mario Calabresi. Nel parterre figurano anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’archistar Massimiliano Fuksas e il presidente del Pd Stefano Bonaccini, che interverrà domenica subito prima di Renzi. Attesi inoltre The Journalai, il presidente di +Europa Matteo Hallissey, Tommaso Nannicini, Benedetto Della Vedova, Vincenzo Spadafora, Matteo Bassetti, Pietro Bartolo e Gian Domenico Caiazza. Spazio sarà dedicato anche al tema dei diritti civili, con un confronto tra Ivan Scalfarotto e Tommaso Cerno, mentre Federico Marchetti ripercorrerà il proprio percorso, dagli anni da studente fuori sede fino alla carriera imprenditoriale e al ruolo di consigliere di Re Carlo.

Gli argomenti

Nel frattempo, sui social, il leader di Italia Viva ha rilanciato alcuni dei temi affrontati nel suo ultimo libro, Quando c’era lei, che negli ultimi giorni ha presentato sia a Roma che a Milano, e ha sottolineato alcune delle proposte, come la quattordicesima per professori, infermieri e forze dell’ordine, lo stop agli acconti per le partite Iva e altre idee legate all’intelligenza artificiale e al futuro. “Ci sono più di 200 pagine di idee e di proposte”, ha scritto Renzi su X. Proprio dal capoluogo lombardo, a margine della presentazione del volume pubblicato da Solferino, Renzi ha espresso soddisfazione per la presenza di Calabresi alla manifestazione e per la sua disponibilità a confrontarsi con Lisa Noja. Il leader di Italia Viva ha inoltre riferito di essere “molto contento” della disponibilità manifestata da Calabresi rispetto a una possibile candidatura a sindaco di Milano. “A lui, naturalmente, faccio il più grande in bocca al lupo, il sindaco lo decidono i milanesi”, ha dichiarato.