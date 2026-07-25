L'ex presidente del Consiglio è intervenuto ad Agenda, intervistato da Lavinia Spingardi: "Nessun problema a non prendermi sul serio, ma questo Paese ha un governo o no? Su sicurezza, stipendi, sanità, innovazione e follia di Trump, da che parte sta Giorgia Meloni?"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è intervenuto ad Agenda, condotto da Lavinia Spingardi, su Sky TG24. L'ex presidente del Consiglio ha ribadito la sua disponibilità a sfidare Roberto Vannacci nella maratona, dopo i videomessaggi che i due si sono scambiati sui social, ma ha immediatamente virato sui temi caldi della politica nazionale: "Se Vannacci è disponibile a fare la maratona, faremo la maratona, io non ho alcun problema a correre - ha detto Renzi -. Il mio problema è un altro, il mio problema è che siamo in un Paese nel quale, mentre la destra è al governo e non si è capito se Vannacci è al governo o è all'opposizione, se sta un po' di qua, un po' di là, se fa le cose a metà, noi abbiamo un'emergenza sicurezza che cresce, le conseguenze della nuova chiusura dello stretto di Hormuz che impattano sulle tasche dei cittadini che vanno a fare il pieno e pagano di più di 15 giorni fa, che impatteranno sul carrello della spesa, perché comunque il problema dello stretto di Hormuz ha delle conseguenze sull'approvvigionamento del cibo, di fronte a tutto questo la maggioranza non risponde".

"Se centrosinistra resta unito vince"

Renzi ha quindi proseguito: "Io non ho nessun problema a non prendermi sul serio, a fare le maratone, a fare tutto quello che volete, ma nel frattempo c'è un governo in questo Paese o no? Quindi la vera questione diventa, sulla sicurezza, sugli stipendi, sulla sanità, sull'innovazione, sulla follia di Trump. Da che parte sta Giorgia Meloni?

Non dico da che parte sta Vannacci perché Vannacci non l'ha capito nemmeno lui, sta nel mezzo, ammesso che voglia andare con la Meloni e ammesso che la Meloni lo voglia prendere". Il leader di Italia Viva si è poi detto ottimista sul risultato delle prossime elezioni: "Se il centrosinistra sta unito, vince. Non so se vince la maratona, ma di sicuro vince le elezioni e per me questa è la priorità".