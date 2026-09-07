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Emma Bonino, la carriera politica tra diritti ed Europa. FOTO

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Dalle battaglie radicali degli anni Settanta all’ingresso in Parlamento, fino agli incarichi nelle istituzioni europee e nei governi italiani. La carriera politica di Emma Bonino attraversa mezzo secolo di storia, tra diritti civili, europeismo, impegno internazionale e ruoli di governo. Ecco le immagini.

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