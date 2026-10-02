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Festa dei Nonni, Giorgia Meloni ricorda nonna Maria con un selfie di famiglia

Politica

"Ci sono persone che ci accompagnano per tutta la vita. Anche quando non ci sono più", ha scritto la premier nel messaggio social condiviso per la ricorrenza che in Italia si celebra oggi , 2 ottobre. In primo piano un selfie con la sua nonna scomparsa 7 anni fa

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Un abbraccio affettuoso e felice tra tutte le donne di famiglia, con nonna Maria in primo piano. La premier Giorgia  Meloni ha voluto celebrare la festa dei nonni con una foto ricordo sui social di sua nonna morta l’8 maggio 2019. Nell’immagine compaiono, accanto alla Presidente del Consiglio, anche la sorella Arianna e la figlia Ginevra.

Meloni: “I nonni sono parte fondamentale delle nostre radici”

"Ci sono persone che ci accompagnano per tutta la vita. Anche quando non ci sono più. Sono nelle parole che usiamo, nei gesti che ripetiamo a volte senza accorgercene, nei ricordi che tornano alla mente nei momenti più importanti. Restano in quello che ci hanno insegnato con il loro amore, il loro esempio e i loro racconti. I nonni sono questo: parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia e di ciò che siamo diventati. A tutti i nonni d'Italia, a quelli che abbiamo ancora la fortuna di poter abbracciare e a quelli che continuiamo a sentire accanto a noi, per sempre. Buona Festa dei Nonni", si legge nel messaggio social.  

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