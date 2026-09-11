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Una giovane Emma Bonino arrestata nel 1975: la battaglia per il diritto all'aborto. FOTO

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Fu liberata dopo pochi giorni ma riuscì a ottenere più attenzione sulla necessità di riconoscere l'interruzione volontaria di gravidanza: un obiettivo che in Italia verrà raggiunto solo nel 1978 

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