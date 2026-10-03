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Intesa San Paolo, possibile rilancio opas su Mps: 3,8 mld euro parte cash

Economia
©IPA/Fotogramma

Sul tavolo del consiglio d'amministrazione l'ipotesi di un rilancio dell'offerta, con un ritocco della componente in contanti. Intesa Sanpaolo, al termine del consiglio di amministrazione straordinario, ha anche reso noto che se i soci di Mps dovessero approvare anche solo una delle due offerte pubbliche di scambio su Banca Generali e Banco Bpm, la sua offerta diventerebbe inefficace

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Nuova riunione straordinaria del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo. Da quanto si apprende, il cda si sarebbe riunito per fare il punto sull'offerta di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena. Sul tavolo il rilancio dell'offerta, con un ritocco della componente in contanti (+0,25 euro). Non solo: Intesa Sanpaolo, al termine del consiglio di amministrazione straordinario, ha reso noto che se i soci di Mps dovessero approvare anche solo una delle due offerte pubbliche di scambio su Banca Generali e Banco Bpm, la sua offerta diventerebbe inefficace. L’iniziativa era stata annunciata nei mesi scorsi con la finalità di consolidare il sistema bancario italiano.

Rialzo dell'offerta: 3,8 miliardi di corrispettivo in denaro

L'operazione messa in campo da Carlo Messina a giugno era strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa Sanpaolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi, con un premio del 12,5%. Ora Intesa ha deciso di aumentare di 0,25 euro la componente cash portandola complessivamente a 1,25 euro. In caso di adesione totalitaria, il controvalore monetario complessivo sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 miliardi di euro quanto al corrispettivo in azioni e 3,8 miliardi di euro quanto al corrispettivo in denaro. 

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