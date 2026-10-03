Sul tavolo del consiglio d'amministrazione l'ipotesi di un rilancio dell'offerta, con un ritocco della componente in contanti. Intesa Sanpaolo, al termine del consiglio di amministrazione straordinario, ha anche reso noto che se i soci di Mps dovessero approvare anche solo una delle due offerte pubbliche di scambio su Banca Generali e Banco Bpm, la sua offerta diventerebbe inefficace

Nuova riunione straordinaria del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo. Da quanto si apprende, il cda si sarebbe riunito per fare il punto sull'offerta di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena. Sul tavolo il rilancio dell'offerta, con un ritocco della componente in contanti (+0,25 euro). Non solo: Intesa Sanpaolo, al termine del consiglio di amministrazione straordinario, ha reso noto che se i soci di Mps dovessero approvare anche solo una delle due offerte pubbliche di scambio su Banca Generali e Banco Bpm, la sua offerta diventerebbe inefficace. L’iniziativa era stata annunciata nei mesi scorsi con la finalità di consolidare il sistema bancario italiano.