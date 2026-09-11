La leader radicale e il pontefice, seppure distanti su questioni etiche e politiche, erano uniti da un legame sincero, fatto di confronto, dialogo e reciproco rispetto. Un'amicizia sviluppata nel corso degli anni attraverso incontri, telefonate e occasioni di confronto. Uno di questi, è la visita di Papa Francesco dopo il ricovero nel novembre 2024 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La morte di Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni, riporta all'attenzione anche il suo rapporto Papa Francesco. La leader radicale e il pontefice, seppure distanti su questioni etiche e politiche, erano uniti da un legame sincero, fatto di confronto, dialogo e reciproco rispetto. Un'amicizia sviluppata nel corso degli anni attraverso incontri, telefonate e occasioni di confronto. Uno di questi è la visita di Papa Francesco alla leader radicale dopo il suo ricovero nel novembre 2024.

La visita di Papa Francesco dopo il ricovero Nel novemrbe 2024 Bergoglio lasciò il Vaticano per raggiungere la casa romana di Bonino, appena dimessa dall'ospedale dopo una grave crisi respiratoria. Non si trattava di una visita ufficiale né di un incontro politico. Il Pontefice si presentò con un mazzo di rose e una scatola di cioccolatini. "Con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita", aveva scritto Bonino sui social. "Di Papa Francesco emerge sempre l'aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi: un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini. Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto, 'cerea' tipico piemontese, per le nostre origini comuni. E avermi detto di essere 'un esempio di libertà e resistenza' mi ha riempito di gioia", aveva aggiunto la leader radicale. Leggi anche Addio Emma Bonino, 10 anni fa la scoperta della malattia

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