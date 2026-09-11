La leader radicale e il pontefice, seppure distanti su questioni etiche e politiche, erano uniti da un legame sincero, fatto di confronto, dialogo e reciproco rispetto. Un'amicizia sviluppata nel corso degli anni attraverso incontri, telefonate e occasioni di confronto. Uno di questi, è la visita di Papa Francesco dopo il ricovero nel novembre 2024
La morte di Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni, riporta all'attenzione anche il suo rapporto Papa Francesco. La leader radicale e il pontefice, seppure distanti su questioni etiche e politiche, erano uniti da un legame sincero, fatto di confronto, dialogo e reciproco rispetto. Un'amicizia sviluppata nel corso degli anni attraverso incontri, telefonate e occasioni di confronto. Uno di questi è la visita di Papa Francesco alla leader radicale dopo il suo ricovero nel novembre 2024.
La visita di Papa Francesco dopo il ricovero
Nel novemrbe 2024 Bergoglio lasciò il Vaticano per raggiungere la casa romana di Bonino, appena dimessa dall'ospedale dopo una grave crisi respiratoria. Non si trattava di una visita ufficiale né di un incontro politico. Il Pontefice si presentò con un mazzo di rose e una scatola di cioccolatini. "Con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita", aveva scritto Bonino sui social. "Di Papa Francesco emerge sempre l'aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi: un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini. Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto, 'cerea' tipico piemontese, per le nostre origini comuni. E avermi detto di essere 'un esempio di libertà e resistenza' mi ha riempito di gioia", aveva aggiunto la leader radicale.
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L'amicizia tra Emma Bonino e Papa Francesco
Bonino raccontò più volte di aver trovato in Francesco un uomo "libero dai pregiudizi" e "capace di ascoltare senza chiedere all'altro di rinunciare alla propria identità". Il Papa, da parte sua, non nascose mai la stima per il suo impegno umanitario, arrivando a definirla pubblicamente "una grande italiana". Se aborto ed eutanasia rimasero terreni di divergenza, la pace, l'accoglienza dei migranti, la lotta contro la tratta degli esseri umani e la difesa dei diritti fondamentali costituirono il loro spazio comune.
Tanti gli incontri tra i due
Sono stati molti gli incontri tra il Papa ed Emma Bonino negli anni. Al centro dei dialoghi soprattutto il tema dei migranti. Nel febbraio del 2016 Papa Francesco incluse Bonino "tra i grandi dell'Italia di oggi", insieme all'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e anche, tra i "grandi dimenticati". Per il pontefice, Bonino aveva "offerto il miglior servizio all'Italia per conoscere l'Africa". E anche se non la pensa come la Chiesa, "pazienza", aveva detto Francesco, "bisogna guardare alle persone, a quello che fanno".