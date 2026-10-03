Roma, istruzioni per bombe nel telefono: arrestato per terrorismo

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Roma, istruzioni per preparare bombe nel telefono: arrestato anarchico per terrorismo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Nel telefono dell'uomo sono state rinvenute istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'accusa nei suoi confronti è di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, oltre che di lesioni aggravate e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, dopo aver ferito un funzionario della Digos lo scorso 18 aprile

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Una serie di istruzioni nel telefono per come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un uomo italiano, anarchico, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Nei suoi confronti, è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo dovrà rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, dopo aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito.

Le indagini e l'arresto

L'arresto è avvenuto al termine di una complessa attività di indagine che, coordinata dalla procura capitolina e condotta dalla Digos della Questura di Roma, è partita proprio dall'episodio del 18 aprile, durante il quale ci furono momenti di tensione. La perquisizione e i successivi approfondimenti hanno portato poi alla scoperta nei dispositivi elettronici dell'uomo di una serie di istruzioni per ordigni e sabotaggi.

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