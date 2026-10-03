Roma, istruzioni per bombe nel telefono: arrestato per terrorismo

Nel telefono dell'uomo sono state rinvenute istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'accusa nei suoi confronti è di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, oltre che di lesioni aggravate e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, dopo aver ferito un funzionario della Digos lo scorso 18 aprile

Una serie di istruzioni nel telefono per come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un uomo italiano, anarchico, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Nei suoi confronti, è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo dovrà rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, dopo aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito.