Addio Emma Bonino, 10 anni fa la scoperta della malattia

Era il 12 gennaio 2015 quando Bonino faceva sapere che controlli medici "hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro". Parlava "di una forma localizzata e ancora asintomatica", ma era consapevole che avrebbe richiesto "un trattamento lungo e complesso di chemioterapia". Si mostrava subito combattiva, come sempre era stata in politica. "A tutti coloro che in Italia e altrove affrontano questa o altre prove voglio solamente dire che dobbiamo tutti sforzarci di essere persone e di voler vivere liberi fino alla fine, insomma io non sono il mio tumore e voi neppure siete la vostra malattia, dobbiamo solamente pensare che siamo persone che affrontano una sfida che è capitata", diceva.

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Emma Bonino nel 2015 - ©Ansa