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Vasco Rossi: "Grazie Emma per la tua vita politica spericolata"

Spettacolo
©Ansa

Il cantante ha ricordato la Bonino con un messaggio pubblicato sui social dopo la notizia della sua morte a 78 anni. Il rocker ha ringraziato la storica esponente radicale per le battaglie che, a suo giudizio, hanno cambiato l’Italia e per l’impegno sui diritti civili e sociali

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Dopo la notizia della morte di Emma Bonino, scomparsa oggi all’età di 78 anni, Vasco Rossi ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Facebook per ricordare la storica leader radicale.

“Grazie Emma!! Grazie per le tue battaglie che hanno cambiato l'Italia, per le tue idee ‘radicali’ al servizio di una civiltà libera e per il tuo approccio coraggioso alla vita sociale. Grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella”.

Il richiamo ai diritti sociali

Nel suo messaggio, il cantante ha sottolineato l’importanza delle battaglie portate avanti da Bonino nel corso della sua carriera politica.

“Siamo abituati a dare tutto per scontato. Ma dobbiamo stare molto attenti a difendere i diritti sociali conquistati grazie a voi! Wiva Emma Bonino!”, ha scritto Vasco Rossi.

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